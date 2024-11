Hailey Bieber et Kendall Jenner vivent avec des costumes simples

Hailey Bieber et Kendall Jenner ramènent Sanassa.

Après tout, le duo de meilleurs amis a rendu hommage à Nicole Richie et Paris Hilton dans leur La vie simple Déguisements d’Halloween.

En fait, Hailey et Kendall – qui sont devenues blondes et portaient du denim comme sur l’affiche de la série de 2003 – ont même recréé un moment de l’émission de téléréalité, où le duo aidait aux travaux de jardinage et était traité de « stupide » par quelqu’un avec qui ils travaillaient.

« J’ai du respect pour moi-même et c’est ma meilleure amie, donc j’ai du respect pour elle », le fondateur de Rhode Beauty, tenant une fourche, synchronisé sur les lèvres dans la vidéo TikTok du 31 octobre. « Je rends le putain de mort honnête en ce moment, si vous me traitez d’idiot ou si vous la traitez d’idiot une fois de plus, je m’en fiche du nombre de stéroïdes que vous prenez, du nombre de jaunes d’œufs que vous buvez, du nombre de pompes. si c’est le cas, je suis mort, putain de sérieux. Je vais te casser la gueule. Tu penses que je ne l’ai pas fait ? Je l’ai déjà fait et je le referai.