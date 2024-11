Hailey Bieber et Kendall Jenner incarnent Paris Hilton et Nicole Richie dans The Simple Life pour Halloween

Le duo dynamique Hailey Bieber et Kendall Jenner a fait tomber les mâchoires en canalisant les stars de The Simple Life Paris Hilton et Nicole Richie pour Halloween.

Le couple était identique aux mondains emblématiques et correspondait à la pochette sexy de la série originale jusqu’à la fourche et les cheveux blonds.

Jeudi, Bieber a doublé le rôle de Richie – enfilant une salopette à moitié bouclée qui taquinait son soutien-gorge push-up rose et son buste.

Le mannequin de 27 ans portait ses mèches dorées lâches et associait son look aux mêmes perles emblématiques que la star de télé-réalité. Elle a attaché son costume avec une fourche de fermier alors qu’elle posait derrière le fond de la grange.

Jenner, 28 ans, s’est mise à la place de Hilton – vêtue d’un corset en jean à lacets et d’une minijupe tout en portant un chiot Yorkshire Terrier dans son bras.

Elle portait une perruque blonde séparée sur le côté assortie à la femme d’affaires et perfectionnait le costume avec un tour de cou orné de roses.

Bieber a posté le cliché sur elle Histoire Instagram et a sous-titré la récréation emblématique : « Joyeux Halloween de Paris et Nicole @kendalljenner. »

Elle a également utilisé son compte TikTok pour reconstituer une scène du tube à succès E! de 2003. série dans laquelle elle synchronise les lèvres avec un audio de Richie menaçant de se battre contre quelqu’un pour l’avoir traitée, elle et sa meilleure amie, de « stupides ».

Jenner se tenait derrière le mannequin, l’air glamour alors qu’elle caressait l’adorable chiot dans ses bras.

La vidéo a été un succès auprès des 13,9 millions de followers de la cover girl, accumulant 108,7 000 likes et des milliers de commentaires de fans solidaires louant les costumes éblouissants du duo.

Et cela a valu un like de la part de Paris Hilton elle-même, qui a commenté : « Les icônes reconnaissent les icônes, obsédées par ça ! »

« Je ne vous ai même pas reconnu au début. VOUS AVEZ MANGÉ !!!’ » un adepte a écrit. Un autre a ajouté : « La façon dont vous mémorisez la ligne et ne bégayez pas ! Maman H est une star.

La pochette de la série est une ode à l’American Gothic, un tableau de 1930 de Grant Wood qui est maintenant exposé dans la collection de l’Art Institute of Chicago.

The Simple Life a célébré son 20e anniversaire l’année dernière, avec la série originale diffusée de 2003 à 2007. Elle a vu l’héritière de Hilton et le créateur de mode échanger les paillettes d’Hollywood contre les petites villes américaines.

Son principe consistait à sortir les deux riches mondains de leur zone de confort et à les placer dans des situations quotidiennes de la classe ouvrière, créant ainsi une comédie de choc culturel.

On a vu les mondains assumer des tâches laborieuses comme le nettoyage, les travaux agricoles et la restauration.

Pour cet anniversaire historique, Hilton a publié un certain nombre de photos d’elle-même et de Richie sur Instagram.

« Joyeux 20e anniversaire à [the] spectacle qui a tout déclenché, The Simple Life! Tourner cette série avec @NicoleRichie a été l’un des moments les plus spéciaux, hilarants et emblématiques de ma vie. J’ai tellement de chance d’avoir ces souvenirs incroyables ! » elle a écrit dans la légende.

Richie a également marqué l’occasion, partageant une bobine de certains de ses moments forts et de ceux de Hilton’s Simple Life.

« Il y a 20 ans, non seulement nous sommes devenus des stars de la télévision… mais nous sommes également devenus des auteurs-compositeurs », a-t-elle écrit avec humour en légende. « Joyeux anniversaire Sill @parishilton. »

En mai, Richie et Hilton ont annoncé un nouveau projet ensemble lors de l’émission Good Morning America. Même si le projet ne sera pas un reboot de Simple Life, ce sera la première fois que les meilleurs amis feront à nouveau équipe depuis 20 ans.

« Nous avons travaillé ensemble pour créer quelque chose de très spécial et excitant », a déclaré Rochie. « Je ne peux pas dire grand-chose mais j’ai hâte que ça sorte. »

Hilton s’est rendue sur Instagram pour confirmer le redémarrage avec une publication d’un écran de télévision statique dans un salon, identifiant sa meilleure amie.

‘Nouvelle ère. Mêmes meilleurs amis Bientôt chez Peacock », a-t-elle légendé.

Le projet, Paris & Nicole : The Encore, sera présenté en première sur Peacock le jeudi 12 décembre 2024.