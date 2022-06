Hailey Bieber et Justin Bieber reviennent de vacances aux Bahamas après le diagnostic du syndrome de Ramsay Hunt du chanteur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Hailey Bieber et Justin Bieber sont revenus des Bahamas tandis que le chanteur continue de se remettre du syndrome de Ramsay Hunt.

Le couple a passé du temps en vacances à la plage aux Bahamas. Hailey et Justin ont été photographiés en train de rentrer ensemble à Los Angeles samedi.

Hailey a récemment fait le point sur la santé de Justin tout en faisant la promotion de sa ligne de soins de la peau, Rhode, sur “Good Morning America”.

“Il va très bien”, a-t-elle expliqué.

HAILEY BIEBER DONNE UNE MISE À JOUR SUR LA SANTÉ À JUSTIN BIEBER ET DÉTAILLE SES PROPRES SOINS DE SANTÉ RÉCENTS

“Il s’améliore chaque jour. Il se sent beaucoup mieux, et évidemment c’était juste une situation très effrayante et aléatoire, mais il ira tout à fait bien. Je suis juste reconnaissant qu’il aille bien.”

Hailey a également parlé de sa propre peur de la santé et de la façon dont cela a rapproché les deux lors de l’entretien. Le modèle a subi un mini accident vasculaire cérébral plus tôt cette année.

“Le traverser très publiquement devant beaucoup de gens, cela vous oblige presque, d’une certaine manière, à être franc sur ce qui se passe pour que les gens comprennent ce que vous traversez”, a expliqué Hailey. “Et je pense que cela a en fait ouvert beaucoup de conversations vraiment importantes et incroyables.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Honnêtement, je pense que le côté positif de tout cela, c’est que cela nous rapproche beaucoup parce que vous vivez cela ensemble”, a-t-elle ajouté. “Vous êtes là l’un pour l’autre, vous vous soutenez et il y a juste quelque chose qui vous lie vraiment à travers ces moments.”

Justin et Hailey se seraient mariés dans un palais de justice en septembre 2018. Le couple a organisé une cérémonie de mariage officielle en septembre 2019 en Caroline du Sud.

Justin a révélé son diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt le 10 juin via Instagram après avoir annulé plusieurs concerts. L’interprète de “Peaches” a mis en ligne une vidéo montrant qu’un côté de son visage était paralysé.

Le syndrome de Ramsay Hunt “survient lorsqu’une épidémie de zona affecte le nerf facial près de l’une de vos oreilles”, selon la clinique Mayo.

Le virus peut provoquer une paralysie faciale et une perte auditive.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS