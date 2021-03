Hailey Bieber tire toujours ce look «cool sans même essayer». Et maintenant vous pouvez aussi le faire avec des baskets Superga. Hailey est le nouvel ambassadeur mondial de la marque italienne. Le modèle a jailli: « J’adore l’histoire et l’héritage de cette marque. Superga est une chaussure qui est restée fidèle à ses origines et qui ne s’est jamais démodée. Elle est intemporelle et élégante et je pense qu’elle correspond parfaitement à mon style personnel. »

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

