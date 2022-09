Hailey Bieber dit qu’elle “n’a pas volé” Justin Bieber à Selena Gomez, révèle qu’elle a parlé avec la chanteuse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dans une nouvelle interview sur le podcast “Call Her Daddy”, Hailey Bieber a parlé franchement du récit selon lequel elle aurait “volé” son mari Justin Bieber à Selena Gomez.

“Une grande partie de la haine et de la perpétuation vient de” Oh, tu l’as volé “”, a-t-elle déclaré à l’animatrice du podcast, Alexandra Cooper. “Je suppose que cela vient peut-être simplement du fait qu’ils auraient aimé qu’il finisse avec quelqu’un d’autre, et c’est bien, vous pouvez souhaiter que tout ce que vous voulez, mais ce n’est tout simplement pas le cas”, en parlant des fans de Bieber qui n’aiment pas leur union .

Hailey a explicitement déclaré: “Je peux dire, point à blanc, que je n’ai jamais été avec lui quand il était en couple avec quelqu’un.”

La relation éclair, qui a vu Hailey et Bieber se marier à l’âge de 21 et 24 ans, respectivement, a été accélérée.

La relation a attiré une chaleur importante en raison des circonstances atténuantes de la relation tumultueuse de Bieber avec Gomez. Bieber et Gomez ont été photographiés en train de traîner en novembre 2017. Six mois plus tard, Bieber a été photographié avec Hailey, avec qui il avait également un passé romantique. En juillet 2018, les deux étaient fiancés et en septembre 2018, ils se sont mariés au palais de justice.

Tout au long de l’interview, Gomez a toujours été appelée “l’ex de Justin” et curieusement jamais identifiée par son nom, mais Hailey a clairement indiqué de qui elle parlait en donnant des détails. C’est la chronologie et le chevauchement, ou son absence, qui la frustre le plus – et la confusion et le faux récit qui ont été mis en évidence à la suite de la relation de Hailey avec Bieber.

“La chronologie qui, je pense, est parfois remise en question est que nous nous réunissions et que nous nous fiancions, et qu’il ait déjà passé du temps avec son ex… Je comprends à nouveau à quoi cela ressemble de l’extérieur, et il y a beaucoup de perception là-bas, mais c’était une situation où je savais pertinemment que c’était la bonne chose à faire pour eux de fermer cette porte. Ils n’étaient pas en couple à ce moment-là, mais bien sûr, il y a une très longue histoire là-bas, et ce n’est pas ma relation”, dit-elle.

S’exprimant sur sa relation avec Bieber, Hailey a déclaré : “Je sais ce qui a dû se passer pour que ça revienne de manière saine… Je pense que c’était la décision la plus saine et la plus mûre qu’il aurait pu prendre, et je respecte ça. Comme une femme, je ne voudrais jamais entrer dans une relation avec quelqu’un et être fiancée avec lui et me marier avec lui et penser au fond de mon esprit, ‘Je me demande si c’était vraiment fermé pour vous ?’ et comme – je sais pertinemment que la raison pour laquelle nous avons pu nous remettre ensemble est parce que c’était vraiment, complètement fermé.”

L’examen minutieux et les idées fausses entourant sa relation ont également été difficiles pour le mannequin de 25 ans. Au Met Gala 2021, Hailey et Bieber ont assisté ensemble au tapis rouge. Dans les photos capturées lors de l’événement et dans une vidéo devenue virale, on pourrait supposer que Bieber console Hailey. Dans ce vidéo viraleun assaut de fans peut être entendu criant le nom de Gomez alors que Bieber et sa femme posent pour des photos.

Sur le moment, se souvient Hailey, “Je pouvais entendre tout le monde crier, et encore une fois, je pense qu’il y a une certaine partie de vous qui a un engourdissement comme – j’étais vraiment surpris. Je pouvais en quelque sorte l’entendre, mais je ne l’ai pas fait ‘ Je ne sais pas si c’est ce qui se passait vraiment jusqu’à ce que je voie la vidéo après. Tout le monde disait “Oh, il essaie de lui dire de ne pas pleurer”. Ce n’était pas vrai. Ça ne me faisait pas pleurer… J’avais l’impression d’avoir quelque chose dans l’œil… Tu vois, c’est juste ce qui te montre comment les choses peuvent être vues hors contexte, quand il essaie de m’aider, je ‘Je suis comme, ‘J’ai l’impression qu’il y a quelque chose dans mes yeux, tu vois quelque chose dans mes yeux?’

Bien que Gomez, Bieber et Hailey soient tous restés incroyablement silencieux sur la chronologie de leurs relations, les choses ont changé depuis.

En plus de l’interview que Hailey a donnée, le documentaire de Gomez, “My Mind & Me”, devrait sortir en novembre, où elle est susceptible d’aborder sa relation très médiatisée avec Bieber.

Gomez a également écrit le hit numéro un “Lose You To Love Me”, qui est perçu comme étant écrit sur sa relation avec Bieber.

Malgré des années passées ensemble dans les gros titres, Hailey partage qu’elle respecte vraiment Gomez et a même parlé au créateur de Rare Beauty après son mariage avec Bieber.

“Tout est respect, tout est amour… C’est aussi pourquoi j’ai l’impression que, si tout le monde de notre côté sait ce qui s’est passé et que nous sommes bons, et que nous pouvons repartir avec clarté et respect, alors, ça va.”

Bien que les choses semblent être balayées sous le tapis et sur le pas de la porte pour Hailey et Gomez, le public est toujours en désaccord.

Hailey, qui a été soumise à un harcèlement extrême, a déclaré à Cooper que son mari n’avait jamais demandé à Gomez d’aider à arrêter le contrecoup.

Lorsque Cooper a demandé si quelque chose d’aussi insignifiant que Gomez commentant un cœur sur l’une des vidéos TikTok de Hailey aiderait à dissiper la haine, Hailey a déclaré: “Je ne m’attendrais jamais à ce que quelqu’un fasse ça pour moi. Elle ne me doit rien. Je dois – aucun de nous ne doit rien à personne, attendez-vous à du respect. Je la respecte beaucoup. Et je pense qu’il n’y a tout simplement pas d’attentes. Si c’était quelque chose qu’elle jugeait nécessaire, alors ce serait incroyable… je respectez-la, il n’y a pas de drame personnellement.”