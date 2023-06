Hailey Bieber aime la publication Instagram de Selena Gomez après une querelle de rumeurs – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Harvey/Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Hailey Bieber, 26, a montré son soutien à Selena Gomez, 30, en aimant sa dernière publication Instagram le dimanche 11 juin. Le soutien positif sur les réseaux sociaux est venu trois mois après que les deux auraient écrasé une rumeur de querelle en mars. Hailey appréciant le message de l’actrice et de la chanteuse était un petit moyen de signaler qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre les deux après que les fans aient spéculé sur leur querelle.

La photo que Selena a postée était une belle photo d’elle à côté d’un miroir lors d’un voyage en France. Elle avait les cheveux attachés en queue de cheval et elle portait un haut à manches courtes Christian Dior et accessoirisé avec de grandes boucles d’oreilles créoles. Elle portait également un sac à main noir. « Fou de toi Paris », a-t-elle écrit en légende. Outre Hailey montrant de l’amour à Selena, quelques autres stars célèbres ont également laissé des commentaires de soutien, comme Paris Hilton, qui a commenté avec un emoji cœur-yeux.

Le goût survient des mois après que Selena a utilisé son histoire Instagram pour mettre fin aux fans qui spéculaient sur un bœuf entre les deux. La chanteuse de « Calm Down » a déclaré que Hailey ne méritait pas le type de commentaires au vitriol qu’elle recevait en ligne. « Hailey Bieber m’a contacté et m’a fait savoir qu’elle avait reçu des menaces de mort et une telle négativité haineuse. Ce n’est pas ce que je défends. Personne ne devrait avoir à subir la haine ou l’intimidation », a-t-elle écrit. « J’ai toujours plaidé pour la gentillesse et je veux vraiment que tout cela s’arrête. » Peu de temps après avoir partagé le message, Selena a montré son soutien à Hailey, qui est mariée à l’ex de Selena Justin Biber, en la suivant sur Instagram. Les deux se succèdent désormais.

Bien que Selena et Hailey n’aient jamais déclaré publiquement qu’elles se querellaient, de nombreux fans avaient lu une série de clips et de commentaires TikTok, les interprétant comme ayant eu des problèmes les uns avec les autres. Après que les fans aient commencé à spéculer, à un moment donné, Selena a révélé qu’elle faisait une pause dans les médias sociaux, disant qu’elle avait l’impression que c’était « stupide » et qu’elle était « trop ​​​​vieille » pour le drame.

