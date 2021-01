Hailey Baldwin et Justin Bieber profitent du soleil lors d’une escapade tropicale. Le couple s’est envolé pour Hawaï au cours de la première semaine de 2021 et a partagé des clichés d’eux-mêmes en train de profiter de la mer.

Le couple a partagé une série de photos d’eux-mêmes en train de faire de la plongée en apnée, de la randonnée et de se détendre au soleil. Hailey a partagé un tas de photos avec la légende « Adventure time ». Les photos la montraient en bikini noir alors qu’elle faisait de la plongée en apnée dans les eaux. Sur une autre photo, elle a opté pour un pull jaune vif, un short court à fleurs rouges, des mocassins Prada noirs et un chapeau de seau jaune alors qu’elle se tenait sur un tarmac d’aéroport.

Dans son deuxième message, Hailey a partagé une photo d’elle et de Justin Bieber lors d’une randonnée dans la forêt tropicale. Elle portait un soutien-gorge de sport gris et un short de vélo noir tandis que Justin le gardait décontracté dans un t-shirt blanc et un short de sport gris. Hailey a également partagé un selfie dans lequel elle portait un débardeur blanc et un short à imprimé floral.

Justin a également posté une photo en noir et blanc du couple allongé sur ce qui semblait être une chaise longue. Une Hailey en bikini s’est blottie contre son beau torse nu, qui a montré le signe de la paix tout en portant une casquette de baseball.

Le chanteur a également partagé un selfie d’eux après une séance de plongée en apnée. Hailey était enveloppée dans une serviette blanche et faisait la moue à la caméra, tandis que Justin l’embrassait doucement sur la joue.

Le couple s’est envolé pour Hawaï pour rendre visite au meilleur ami de Justin, Joe Termini et à sa femme Kelia Moniz, qui y résident avec leur fils nouveau-né, a rapporté le Daily Mail.