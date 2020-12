Les fans de Marvel n’ont jamais su qu’ils mouraient de faim jusqu’à ce qu’ils voient Hailee Steinfeld comme Kate Bishop.

le Pitch Perfect 2 star a été repérée en train de filmer avec Jeremy Renner sur le plateau new-yorkais de la prochaine série Disney + Oeil de faucon le mercredi 2 décembre. Une photo d’eux peut être vue ci-dessous.

Les photos et les images des deux stars ont généré beaucoup de buzz sur les médias sociaux, comme le fait à peu près tout ce qui concerne Marvel ces jours-ci. Les fans ont rapidement identifié le personnage de Steinfeld comme étant Kate Bishop, le jeune vengeur et archer talentueux qui a fait ses débuts dans la bande dessinée en 2005. Dans les bandes dessinées, Kate était la première femme à utiliser le nom Hawkeye.

Les images de l’ensemble montrent le personnage de Steinfeld dans une tenue violette et une longue veste noire tout en tenant un grand nœud. Elle et le personnage de Renner – Clint Barton, alias Hawkeye – sont vus en train de descendre les escaliers d’une station de métro, le pauvre Clint paraissant plus mal porté à cause de ce front ensanglanté.

Peut-être que l’aspect des photos pour gagner le plus d’excitation en ligne est ce qui semble être l’apparence de Lucky, le Pizza Dog, le chien adoré qui est copain avec Clint et Kate.