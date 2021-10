Hailee Jade Rocks Top bustier blanc sexy et pantalon taille haute alors qu’elle célèbre le week-end

La fille d’Eminem, Hailie Jade Mathers, portait récemment un look d’automne prêt pour Instagram qui était chic, élégant et définitivement décontracté-cool.

L’automne est là, et Haliee Jade Mathers fait vibrer les looks d’automne sur tous ses réseaux sociaux, en publiant récemment un instantané qui imite parfaitement tous les aspects de la saison. Dans la photo Instagram publiée le vendredi 1er octobre, la personnalité des médias sociaux a bercé un haut bustier blanc ajusté et un pantalon gris chiné taille haute qui épouse parfaitement ses hanches. La jeune femme de 25 ans a accessoirisé le look avec de simples bijoux en or, un petit sac à main noir et des lunettes de soleil noires élégantes qu’elle tenait dans sa main gauche. Elle portait sa crinière marron clair lisse et droite, tombant sur ses épaules alors qu’elle posait devant un mur de briques beiges.

La fille du rappeur Eminem et son ex-femme Kimberly Anne Scott est définitivement une star sur les réseaux sociaux, publiant récemment un TikTok mignon et relatable où elle a synchronisé les lèvres avec le tube « Don’t Let Me Down » de The Chainsmokers avec sa tasse de café glacé Starbucks (dont elle a noté que c’était son deuxième). La native de Détroit, dans le Michigan, portait un haut court rose pastel et un ensemble de leggings dans cette vidéo, portant également ses mèches marron châtain dans un style élégant, comme elle veut le faire.

Hailie est définitivement une fan de son Starbucks, partageant auparavant un selfie miroir sur Instagram pour célébrer le retour de la saison des «épices à la citrouille» en août, portant un bonnet vert alors qu’elle se préparait pour l’automne. « [H]L’épice à la citrouille et aux oreilles était de retour, il est donc juste que les bonnets sortent aussi maintenant, n’est-ce pas ?! » a-t-elle plaisanté.

