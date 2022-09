Haile Gebrselassie sera l’ambassadeur de l’événement international du semi-marathon de Delhi

Haile Gebrselassie, l’un des plus grands coureurs de fond de l’histoire, sera l’ambassadeur de l’événement international lors du semi-marathon Vedanta Delhi 2022 du mois prochain, ont annoncé jeudi les organisateurs.

L’Éthiopien a remporté la médaille d’or du 10 000 m lors de Jeux olympiques successifs (1996 et 2000) et huit titres de champion du monde sur piste en salle et en extérieur du 1 500 m au 10 000 m au cours d’une carrière bien remplie.

Gebrselassie a également remporté les championnats du monde de semi-marathon en 2001 et neuf marathons majeurs, dont le marathon de Berlin quatre fois de suite. En 2008, il a remporté le marathon de Berlin avec un temps record du monde de 2:03.59 à l’âge de 35 ans.

“Il y a peu de choses plus inspirantes et joyeuses que de voir une ville fonctionner ensemble. Lorsque nous courons ensemble, nous restons ensemble, nous gagnons ensemble », a déclaré Gebrselassie.

«La course à pied et la communauté sont les deux choses les plus importantes pour moi, et un événement comme le semi-marathon Vedanta Delhi les réunit d’une manière unique. L’enthousiasme de la ville hôte inspire quelque chose de spécial à tous ceux qui ont contribué à rendre possible ce bel événement. Je vais encourager tous les coureurs alors que nous célébrons les différentes teintes de Delhi. Rendez-vous sur la ligne de départ », a-t-il ajouté.

Ses incroyables réalisations professionnelles incluent un étonnant 27 records du monde sur des distances, ce qui en fait sans doute le plus grand coureur de fond de tous les temps.

“Nous sommes ravis d’avoir Gebrselassie comme ambassadeur de l’événement international, et qui de mieux qu’une légende pour inspirer les coureurs ! Gebrselassie était un pionnier qui a rendu possible l’impossible », a déclaré Vivek Singh, Jt. MD, Procam International.

“La transformation et l’aspiration sont au cœur du semi-marathon Vedanta Delhi, qui a motivé des milliers de personnes à travers Delhi et en Inde à adopter un mode de vie sain”, a-t-il ajouté.

Le prestigieux semi-marathon Vedanta Delhi au monde, une course sur route du label World Athletics Elite, se tiendra le dimanche 16 octobre. Le détenteur du record du monde du semi-marathon ougandais Jacob Kiplimo sera en tête d’affiche d’un peloton de premier ordre pour la 17e édition.

Le semi-marathon Vedanta Delhi 2022 aura des courses physiques et virtuelles. Les catégories de course physique sont le semi-marathon, l’Open 10K, la Great Delhi Run (5 km), la course des seniors (3 km) et la Champions with Disability Run (3 km).

