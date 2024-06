‘Haïkyu !! Dumpster Battle’ voit des aperçus de 800 000 $ au cours d’un week-end faible

Rouleau croquant

Film d’animation sur le volley-ball de Crunchyroll/Sony Pictures Haikyu !! La bataille des bennes à ordures fait 800 000 $ en avant-première hier, dans ce qui est l’une des rares sorties de taille modérée ce week-end dans laquelle le propre studio Le film Garfield devrait décrocher la première place avec un deuxième cadre de 12 millions de dollars.

Warner Bros.’ Classé R Furiosa : Une saga Mad Max devrait prendre la deuxième place avec 10 millions de dollars, en baisse d’environ -60%, au cours du week-end 2. Le préquel réalisé par George Miller termine sa première semaine avec 38,9 millions de dollarssoit -39% de moins que la première semaine de 2015 Mad Max : La route de la fureur ce qui a rapporté 63,4 millions de dollars.

Haikyu ! les avant-premières ont commencé hier à 16 heures dans 1 086 emplacements boostés par Imax et PLF. Le film ne devrait sortir qu’à un chiffre ce week-end dans 1 119 emplacements. Dans le film réalisé/écrit par Susumu Mitsunaka, Shoyo Hinata rejoint le club de volley-ball de Karasuno High pour ressembler à son idole, un ancien joueur de Karasuno connu sous le nom de « Petit Géant ». Mais Hinata découvre bientôt qu’il doit faire équipe avec son ennemi du collège, Tobio Kageyama. Leurs styles d’affrontement se transforment en une arme surprenante, mais pourront-ils battre leur rival Nekoma High dans le très attendu « Dumpster Battle », l’affrontement ultime tant attendu entre deux équipes adverses opprimées ? Pic est basé sur la série manga originale Weekly Shonen Jump de Haruichi Furudate, Haikyu !!

Le film d’horreur d’IFC, Dans une nature violente, qui est leur diffusion la plus large de tous les temps dans 1 400 emplacements. Le distributeur basé à Gotham a remporté une belle victoire en art et essai cette année avec Tard dans la nuit avec le diable qui s’est ouvert à 2,8 millions de dollars à 1 034 et a rapporté près de 10 millions de dollars. Dans une nature violente est certifié frais à 89 % sur Rotten Tomatoes. Réalisé et écrit par Chris Nash, le texte de présentation du film est le suivant : Lorsqu’un médaillon est retiré d’une tour à incendie effondrée dans les bois qui ensevelit le cadavre en décomposition de Johnny, un esprit vengeur stimulé par un horrible crime vieux de 60 ans, son le corps est ressuscité et devient déterminé à le récupérer.

Attractions en bordure de route Camp d’été est réservé dans 1 787 salles. Le Club de lecture Les vedettes de démonstration sont Diane Keaton, Kathy Bates, Alfree Woodard et Eugene Levy. Un chiffre à un chiffre attendu dans cette comédie critiquée à 7%. Le long métrage réalisé et écrit de Castille Landon suit Nora, Ginny et Mary, trois meilleures amies d’enfance qui passaient ensemble chaque été dans un camp de vacances. Après des années, quand l’occasion de se retrouver pour une colonie de vacances se présente, ils la saisissent tous. Camp d’été fait 100 000 $ en avant-première hier.

Bleecker Street présente dans 1 320 salles le film de Robert De Niro, Bobby Cannavale, Vera Farmiga, Rainn Wilson, Whoopi Goldberg, Rose Byrne, Esdras qui a fait sa première mondiale au TIFF. Logline : Le comédien Max (Cannavale) est coparental de son fils autiste Ezra avec son ex-femme Jenna. Confrontés à des décisions cruciales concernant l’avenir d’Ezra, Max et Ezra partent pour un road trip à travers le pays qui changera leur vie. C’est 65% frais sur RT. Tony Goldwyn a réalisé et joue également. Des chiffres bas à un chiffre sont également attendus.

Les cinq meilleures sorties de la semaine et du jeudi sont les suivantes :

1.) Furiosa (WB) 3 804 cinémas, jeu. 1,73 M$ (-9% par rapport au mercredi), Semaine 38,9 millions de dollars/Semaine 1

2.) Garfield (Alcon/Sony) 4 035 cinémas, jeudi 1,87 M$ (+5%), semaine 37,5 millions de dollars/Semaine 1

3.) SI (Par) 4 068 salles, jeu. 1,4 M$ (+4%), Semaine 27 millions de dollars Total 69,6 millions de dollars/Semaine 2

4.) Royaume de la planète des singes (20/Dis) 3 550 salles, jeu. 1,2 M$ (-4%) Semaine 21,7 millions de dollars Total 131,1 millions de dollars /Semaine 3

5.) Bouc émissaire (Uni) 2 955 salles, jeu. 567 000 $ (pair) Semaine 9,8 millions de dollars, Total 76 millions de dollars/Semaine 4