Haifaa Al-Mansour se lance dans le punk et cuisine avec TikTok

Après un certain temps à Hollywood – «Nappily Ever After», «Mary Shelley» – elle est retournée en Arabie saoudite pour faire «The Perfect Candidate», un drame discret sur un médecin saoudien, Maryam (Mila Al Zahrani), qui se présente aux élections à une élection locale pendant que son père, musicien, voyage avec le groupe national. Cette fois, elle pourrait diriger à l’air libre.

Lorsque Haifaa Al-Mansour était un enfant, les salles de cinéma étaient illégales. Mais la petite ville saoudienne où elle vivait avec ses parents et ses frères et sœurs avait un point de vente à succès. Son père, un poète, y louait souvent des films, «principalement pour occuper ses 12 enfants et ne pas se coiffer», a déclaré Al-Mansour. Elle a passé son enfance à regarder des succès hollywoodiens, des comédies musicales de Bollywood et des films d’arts martiaux chinois.

J’adore l’esprit des groupes américains indépendants. Mon mari, c’est un grand fan de punk et nos enfants, nous les emmenons à des concerts. Jawbreaker capture les émotions brutes et intenses de la jeunesse et du chagrin d’amour. Au-delà de l’extérieur rugueux, Jawbreaker a beaucoup de messages doux. « Occupé » c’est aider vos amis. «Sauvez votre génération» c’est être actif et impliqué. Ils sonnent vraiment durs – très, très différents de la musique avec laquelle j’ai grandi. Mais la musique a été si vilipendée en Arabie pendant si longtemps qu’elle a pris de nombreux aspects de la musique underground américaine. J’ai un profond respect pour les chanteurs qui osent assumer un métier qu’une grande partie de la société considère comme immoral.

Elle a passé des mois à danser, cuisiner et préparer quelques nouveaux projets: un film d’animation, un film d’horreur et une adaptation du roman pour jeunes adultes «The Selection» de Kiera Cass. Tous les films d’Al-Mansour sont centrés sur des femmes spirituelles. Même l’animation, qui parle d’une dame chameau. «Si vous avez cette incroyable protagoniste féminine dans le cœur, je suis très intéressée à déverrouiller ce scénario et à en être proche», a-t-elle déclaré.

Al-Mansour a attendu la fin de la pandémie chez elle, dans une banlieue de Los Angeles où elle vit avec son mari, Brad Niemann, un diplomate, et leurs deux enfants d’âge scolaire. (Son plus jeune enfant, Haylie Niemann, joue dans «The Wedding Singer’s Daughter», le court-métrage d’Al-Mansour 2018 pour la série de films Contes de femmes de Miu Miu.) Voir tout le monde masqué lui donnait parfois l’impression d’être de retour en Arabie saoudite, où de nombreuses femmes avoir des revêtements faciaux usés depuis longtemps.

Les cinémas sont désormais légaux dans le royaume. Et l’année dernière, quelques-uns d’entre eux ont projeté «The Perfect Candidate», que l’Arabie saoudite a soumis aux Oscars. «C’est incroyable de voir l’art s’infiltrer dans une société très conservatrice, très fermée», a-t-elle déclaré lors d’un récent appel vidéo. «Nous espérons que l’art apporte la tolérance et élève la culture.» Le film arrive dans les salles américaines vendredi.

2. «La prière du rossignol (Dua Al-Karawan) »

J’aime montrer aux gens ce film pour montrer à quel point l’âge d’or du cinéma arabe était incroyable. C’est un film magnifique, déchirant et tellement avancé pour son époque. Il est situé en Égypte, dans une petite ville là-bas. Très bel ingénieur, il vit dans une grande maison. Il y a deux filles. L’un d’eux tombe amoureux de lui. Quand son oncle le découvre, il la tue. L’autre sœur en est témoin. Elle veut se venger. Il s’agit de crimes d’honneur, mais racontés comme une histoire d’amour. Cela fait tomber les gens amoureux de ces filles qui enfreignent les règles et leur fait comprendre ce que signifie être une jeune femme.

3. Concours de beauté Miss Camel

Il n’y a rien de plus authentiquement une expérience du Golfe qu’un concours de beauté à dos de chameau, une compétition pour trouver le chameau parfait. Il doit être de race pure; il doit avoir un cou très long, des lèvres charnues. Les prix sont tellement fous ces jours-ci que nous avons des participants disqualifié pour les injections de Botox et de cire. C’est fou! Mais c’est une célébration tellement authentique et charmante de quelque chose qui fait partie de notre culture depuis des éons. Je travaille sur un film d’animation sur les concours de Miss Camel. Il s’agit d’un chameau, un chameau saoudien impertinent qui pense qu’elle est faite pour de plus grandes choses que d’être simplement un chameau de lait dans les rues.

4. «Développement arrêté»

J’adore ce spectacle. Je l’ai rattrapé pendant la pandémie. J’adore vraiment Alia Shawkat. Son timing est tout simplement merveilleux et elle est une actrice intrépide. Et personne ne la traite comme une femme arabe. Comme, voilé et très obéissant. Elle est juste une adolescente excentrique. Et c’était très inspirant de voir cela. Et j’adore ce genre d’humour. C’est très direct et sans excuse. J’aimerais pouvoir écrire de l’humour comme ça. J’essaie.

5. « La mort diabolique »

Ce film me terrifie encore absolument. Mon père nous a eu ça quand j’étais trop jeune pour le voir. Je me souviens du sang qui coulait. Et le rire diabolique des gens qui sont devenus des monstres. C’était tellement effrayant! Je l’ai regardé il y a quelques semaines à peine, et ça me fait toujours peur. Je travaille sur un film d’horreur en ce moment. Il s’agit de l’expérience d’aliénation que vivent parfois les musulmans. Même si les gens sont très polis, vous pouvez sentir qu’ils ne vous accepteront peut-être pas. Je voulais capturer ce moment et ce que cela signifie, car c’est très horrible.

6. «Fichiers médico-légaux»

Chaque épisode suit un crime et comment la police le résout. Je me suis adonné à ça pendant la pandémie, car c’est tout le temps! J’aime la façon dont le [episodes] construisez le drame et le mystère. C’est une étude étonnante et fascinante de la nature humaine et de ce qui peut amener une personne «normale» à faire quelque chose de terrible. Généralement infidélité et finances. Ça va dans des endroits où je ne vais jamais. Petites villes d’Amérique. Ils entrent même dans les maisons des gens. Et les parkings et comme les stations-service, beaucoup de choses s’y passent.

7. Dessins animés par Shawn Kerri

Shawn est une figure si légendaire. Elle était l’une des affichistes les plus célèbres du mouvement punk rock précoce et créatrice de le tristement célèbre logo des Circle Jerks. Elle était dans l’un des premiers groupes de rock exclusivement féminins de Californie, les Cockpits. Elle a écrit des histoires pour Disney, «Cracked» et «Hustler» simultanément. Son travail est incroyable – amusant, passionnant et tellement bien exécuté. Mon mari et moi sommes en train de développer un documentaire sur elle. Nous espérons rendre les gens plus conscients de son art. Les femmes aiment ça, elles sont toujours au bord du succès et elles disparaissent. Et c’est triste. Je veux comprendre pourquoi.