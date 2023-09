Haiden Janke marque trois touchés alors que Huntley domine McHenry – Shaw Local

McHENRY – Le porteur de ballon senior de Huntley Haiden Janke n’a pas peur d’exprimer son affection pour les gars qui ont ouvert la voie à son succès.

« Ma lignée O, j’aime mes porcs et ils font tellement pour moi », a déclaré Janke. « Chaque jour, je les serre dans mes bras et je leur dis que je les aime. »

Il y a de nombreuses raisons pour que les Red Raiders soient séduits par le travail des seniors Adam Tramuta, Jack Crudele, Vince Tiberi et Cameron Mueller, du junior Kelley Gassner et de l’ailier rapproché senior Jacob Pociecha après deux matchs. Janke a totalisé 122 verges et trois touchés en 20 courses et l’offensive a accumulé 397 verges au total lors d’une victoire de 35-6 de la Fox Valley Conference contre McHenry à McCracken Field.

Le quart-arrière junior Braylon Bower a totalisé 197 verges et a couru et passé pour un touché alors que Huntley (2-0, 2-0) prenait l’avantage pour rester à seulement 2:03 du match et prenait une avance de 21-0 à 8:15 avant la mi-temps. .

« Tout dépend du physique, surtout à l’avant de notre unité », a déclaré Crudele, qui joue également sur la ligne défensive. « L’année dernière, nous avons fait beaucoup de course et cette année, nous essayons encore de nous appuyer sur la course, mais d’être une attaque complète. Cela fonctionne définitivement comme nous le souhaitions.

Cela était évident lors du premier entraînement de 78 verges qui n’a pris que cinq jeux et 1 min 50 s. Bower (12 pour 17, 141 yards) a frappé Omare Segarra sur 37 yards pour préparer le touché de 1 yard de Janke. Deux possessions plus tard, en quatrième et 12 au 13 de McHenry (0-2, 0-2), Bower et le senior Jacob Witt ont établi une connexion parfaite dans le coin droit de la zone des buts pour une avance de 14-0.

« Nous étions très intentionnels en essayant de faire plus avec l’offensive que de simplement le donner à Haiden à chaque fois », a déclaré l’entraîneur de Huntley, Mike Naymola.

Bower a également couru 56 verges en 11 courses et un touché de 2 verges pour porter le score à 21-0. Les touchés de Janke de 2 et 4 verges en seconde période lui ont valu son deuxième match consécutif de trois touchés.

« Quand nous faisons beaucoup de passes, cela m’ouvre l’intérieur pour pouvoir courir », a déclaré Janke. « Nous pouvons utiliser beaucoup plus d’armes cette année que l’année dernière. Nous pouvons faire quelque chose de spécial cette année.

McHenry a montré des signes positifs après avoir été exclu par le Hampshire lors des débuts d’entraîneur-chef de Jeff Schroeder à l’école. Junior Jacob Jones (23 courses, 102 yards) a marqué sur 42 yards lors de la première possession de la seconde mi-temps pour réduire le déficit à 21-6. L’étudiant de deuxième année James Butler a eu une interception et le quart-arrière senior Joseph Pineda, partant pour l’étudiant de deuxième année Ethan Dietmeyer (doigt cassé), a complété ses trois passes à l’ailier rapproché de deuxième année Jonathan Wiseman pour 47 verges.

« Nous sommes vraiment jeunes, mais nous ne le serons pas éternellement », a déclaré Schroeder. « Les enfants grandissent, se développent et acquièrent de l’expérience. C’était le jour et la nuit de la semaine dernière contre une très bonne équipe.

Mais Huntley sait également qu’il a du travail à faire après avoir retourné le ballon à deux reprises et commis sept pénalités pour 70 verges. La première pénalité a effacé le touché de 80 verges de Segarra lors du coup d’envoi.

« Il y a toujours des choses qu’il faut nettoyer », a déclaré Crudele.

« C’est bien de remporter une victoire et les enfants en sont heureux », a déclaré Naymola. « Ils ont travaillé trop dur pour s’excuser d’une quelconque victoire. Mais nous nous sommes un peu exposés et nous ne sommes pas aussi bons que nous le devrions pour remporter la Fox Valley Conference et gagner un match en séries éliminatoires.

https://www.shawlocal.com/friday-night-drive/2023/09/02/haiden-janke-scores-trois-tds-as-huntley-tops-mchenry/