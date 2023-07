Le skipper de l’équipe indienne de football Sunil Chhetri a réussi à mener les Blue Tigers en finale des championnats SAFF 2023 en cours et est à une victoire de mettre la main sur le trophée.

Alors que l’Inde se prépare à affronter le Koweït en finale du tournoi, un fan passionné a composé une chanson spéciale en hommage au tireur d’élite.

L’attaquant fiable a marqué 92 buts pour les Blue Tigers et s’est taillé une place dans une liste estimée de buteurs internationaux aux côtés du vainqueur argentin de la Coupe du monde Lionel Messi et de l’icône portugaise Cristiano Ronaldo.

Chhetri est en tête du classement des buteurs du tournoi en cours avec cinq buts à son actif, dont un tour du chapeau contre le Pakistan lors de leur premier match de campagne.

Il a ajouté un but chacun contre le Népal et le Koweït lors des matchs de groupe suivants pour assurer à l’Inde un passage en demi-finale de la campagne, au cours de laquelle ils ont devancé le Liban aux tirs au but après que les équipes aient été à égalité 0-0 à temps plein.

L’Inde affronte le Koweït lors de l’affrontement du championnat dans un match revanche d’un match chaotique du Groupe A qui a vu les deux équipes réduites à 10 hommes et l’entraîneur-chef indien Igor Stimac s’est vu montrer un rouge pour la deuxième fois du tournoi.

Stimac a été expulsé lors du match de l’Inde contre le Pakistan pour une implication indue et s’est par la suite vu interdire la ligne de touche pour le match des hôtes contre le Népal.

À son retour dans la zone technique lors de l’affrontement au Koweït, Stimac a de nouveau reçu les ordres de marche et a été frappé d’une interdiction de 2 matchs qui le verra absent de la pirogue pour l’affrontement au sommet.

L’Inde a mené la majeure partie du match contre le Koweït lors de son dernier affrontement dans le groupe A grâce à une volée de Chettri dans le temps additionnel de la première période, avant une fin de match effrénée qui a vu Anwar Ali mettre le ballon dans son propre filet sans le vouloir. donner au Koweït une part des points.

L’Inde cherchera à battre le défi koweïtien en finale mardi et à hisser le trophée haut.