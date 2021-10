Hagestad remporte le deuxième titre américain Mid-Am, de retour au Masters

SIASCONSET, Mass. : Stewart Hagestad a remporté vendredi son deuxième championnat mid-amateur américain, repoussant Mark Costanza 2 et 1 au vent de Sankaty Head pour un retour au Masters.

Hagestad, 30 ans, originaire de Newport Beach, en Californie, a également gagné en 2016 à Stonewall, à Elverson, en Pennsylvanie, puis était le bas amateur du Masters 2017 avec une égalité à la 36e place. Il a également obtenu une place l’année prochaine à l’US Open.

Hagestad menait 5 jeudi après les 18 premiers trous du match de 36 trous.

(Costanza) ne m’a rien donné de toute la journée, a déclaré Hagestad, étudiant en deuxième année de MBA à l’Université de Californie du Sud. «Je pensais qu’à un moment donné, j’aurais peut-être une pause ou qu’il me donnerait un trou. Je savais qu’il sortirait en se balançant. C’est un très bon joueur. J’ai essayé de sortir et de le faire me battre, et il a failli le faire.

Costanza, 32 ans, est originaire de Morristown, dans le New Jersey.

C’est difficile parce que lorsque vous vous sortez d’un trou, vous voulez faire des birdies, mais vous savez que si vous vacillez, vous allez plus profondément dans le trou, a déclaré Costanza. Vous devez maintenir l’élan. Je pense que j’ai gardé l’honneur toute la journée. J’ai fait quelques montées et descentes d’embrayage et je suis fier de moi.

