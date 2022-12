Hager a Knight à retenir pour North Okanagan dans la victoire contre 100 Mile House

Josh Hager a eu des visions de rondelles de hockey dansant dans sa tête pendant le trajet en bus pour rentrer chez lui.

Le gardien de but des North Okanagan Knights a effectué 60 arrêts stupéfiants – dont 31 en deuxième période, selon la feuille de match – alors que les Knights ont vaincu les 100 Mile House Wranglers de leur ville natale 4-1 lors de l’action de la Ligue internationale de hockey junior de Kootenay le samedi 10 décembre. , au Centre récréatif de South Cariboo.

Le seul but qui a échappé à Hager, de Calgary, a été un but en avantage numérique en troisième période de Memfis Burgeson des Wranglers à 8:38. Hager et Burgeson ont été sélectionnés les joueurs du match respectifs de leur équipe.

Grayson Williamson, avec son premier de l’année, Cash Anderson et Zack Brandson ont donné une avance de 3-0 aux Knights après 40 minutes. Ethan O’Rourke a fermé le pointage à 14:20 de la dernière période.

Ryder Gregga a effectué 28 arrêts dans le but pour 100 Mile House.

Avec cette victoire, les Knights (14-11-1-0) occupent la troisième place de la division Bill Ohlhausen, deux points derrière les Coyotes d’Osoyoos et quatre points devant Summerland Steam, quatrième.

Le Steam s’est incliné 3-1 contre les Coyotes samedi à Osoyoos.

Les Wranglers (7-19-0-1) ont eu une chance de devancer Chase Heat (7-16-0-2) quatrième place dans la division Doug Birks avec une victoire, mais restent à un point derrière.

Le Heat s’est incliné 7-2 à domicile face aux Sicamous Eagles, deuxièmes.

Les Wranglers clôtureront la première moitié de la saison avec un match double à domicile, y compris un affrontement contre Chase le vendredi 16 décembre. Les Chiefs de Kelowna visiteront 100 Mile House le samedi 17 décembre. Les deux matchs débuteront à 19 h.

North Okanagan termine également la première mi-temps avec un twinbill à domicile contre les deux meilleures équipes de sa division. Les Chevaliers divertiront les Coyotes vendredi à 19 h et accueilleront le Princeton Posse, leader de la division, samedi à 19 h 15. Les deux matchs auront lieu au Nor-Val Sports Centre d’Armstrong.

100 Mile House WranglersKIJHLDistrict régional de North Okanagan