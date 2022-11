Hageman remporte le siège du Wyoming US House après avoir évincé Cheney

CHEYENNE, Wyo (AP) – La républicaine Harriet Hageman a battu une militante amérindienne pour remporter le seul siège du Wyoming à la Chambre des États-Unis, consolidant sa place en tant que successeur de la représentante évincée du GOP Liz Cheney.

La course entre Hageman et Lynnette Gray Bull a attiré peu d’attention en dehors du Wyoming par rapport à la primaire du GOP, lorsque les électeurs se sont retournés contre Cheney pour sa critique de l’ancien président Donald Trump.

Avocat des ressources naturelles de Cheyenne, Hageman entrera désormais au Congrès parmi les législateurs de première année qui doivent généralement se bousculer pour les affectations de comité souhaitées.

Cheney, au cours de ses trois mandats, a rapidement atteint la position de leader du GOP n ° 3 à la Chambre, un poste qu’elle a perdu après avoir voté pour destituer Trump pour l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain, puis n’a pas hésité à critiquer le ancien président.

Hageman, avec l’approbation convoitée de Trump, a fait campagne de manière agressive dans le Wyoming. Elle a couru en partie sur ses liens familiaux profonds avec la communauté d’éleveurs du Wyoming pour se connecter avec les électeurs ruraux de l’État le moins peuplé.

Lorsque Hageman est née, ses parents avaient des centaines de milliers de dollars de dettes après avoir acheté leur ranch dans le sud-est du Wyoming, a-t-elle déclaré dans une récente publicité télévisée.

«Grâce à leur courage, leur dévouement et leur détermination, ils ont réussi. La vie de ranch n’est pas toujours facile. Mais en tant que famille et en tant que communauté, nous y parvenons. C’est le Wyoming que je connais et que j’aime », a déclaré Hageman dans l’annonce.

Hageman s’est présenté comme un défenseur des droits des armes à feu, de la réduction des dépenses et de la réglementation du gouvernement, de la baisse des impôts et de la réduction de l’immigration illégale en provenance du Mexique. Elle a promis de soutenir les lois contre l’avortement.

Gray Bull défend depuis longtemps les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, déclarant sur son site Web que c’est un combat qu’elle “continuera à mener avec ma détermination et mon expérience”.

Gray Bull était également la candidate démocrate pour US House en 2020. Elle a perdu contre Cheney par une marge de 44 points cette année-là, plus large que la marge de 37 points par laquelle Hageman a battu Cheney moins de deux ans plus tard.

Mead Gruver, Associated Press