CHICAGO: Brandon Hagel travaille toujours. Le long des planches. Dans les coins. Dans la zone neutre. Il continue juste, tout le temps.

En ce qui concerne son moteur élevé, qui a transformé la recrue en une agréable surprise pour les Blackhawks de Chicago, Hagel cède le crédit à ses parents, Nicole et Dwayne.

Mes parents ont travaillé dur pour tout ce qu’ils avaient, a déclaré Hagel. Ils m’ont aidé en cours de route, donc je veux dire que mon objectif n ° 1 est de donner tout ce que j’ai pour eux et de tout apporter chaque soir pour eux. Je pense qu’ils m’ont tellement aidé à arriver à ce point et ils ont sacrifié des tonnes de choses.

Hagel, âgé de 22 ans, n’était qu’une autre perspective avant de reconstruire Chicago à l’approche de cette année. Il a fait ses débuts dans la LNH en mars dernier lors du dernier match avant que la saison ne soit suspendue en raison de la pandémie, mais il a dû faire face à une image bondée en ce qui concerne l’alignement des Blackhawks.

Ensuite, Kirby Dach et Alex Nylander ont été mis à l’écart par des chirurgies de pré-saison, et le capitaine Jonathan Toews a été mis à l’écart par une maladie. Les problèmes de santé ont créé de la place et Hagel a pris un rôle régulier avec son trait le plus haut de gamme.

Il ne s’arrête jamais.

Le moteur, l’éthique de travail, la mentalité, voilà la chose. C’est ce qui le rend génial, a déclaré l’entraîneur Jeremy Colliton.

Les chiffres traditionnels de Hagel quatre buts et neuf passes en 31 matchs ne sont pas une bonne mesure de son importance pour les Blackhawks, qui se battent pour une place en séries éliminatoires dans la division centrale.

Hagel crée des chiffres d’affaires avec sa rapidité et ses contrôles avant. Il a démontré sa capacité à porter la rondelle dans la zone offensive. Il a récemment été ajouté à l’une des unités de jeu de puissance de Chicago.

Je veux être un joueur cohérent, donc je prends ça jeu par match, a déclaré Hagel, et les responsabilités (sont) en quelque sorte mises sur mes épaules, ce qui est bien. Je m’épanouis pour ce genre de choses.

La valeur de Hagel était exposée lors de la victoire 3-0 de Chicago sur la Floride jeudi soir. Il a fait équipe avec Carl Soderberg pour créer un empilement en deuxième période qui a conduit au but en avantage numérique de Patrick Kane. Avec les Panthers poussant pour monter sur le plateau dans le troisième, il a aidé à le clôturer avec un filet vide avec 1:24 à faire.

Hagel a failli avoir une main dans un autre but, mais le défenseur de la Floride Aaron Ekblad a réussi un excellent jeu pour briser l’occasion de marquer.

Je pense qu’il est de plus en plus à l’aise avec la rondelle et qu’il fait encore quelques jeux, de plus en plus convaincu qu’il peut faire une différence pour nous, a déclaré Colliton. Cela a été amusant à regarder. Il est un peu fanfaron avec lui.

Le Hagel de 5 pieds 11 pouces a grandi à Morinville, une petite ville au nord d’Edmonton, en Alberta. Il s’est mis au hockey en regardant son frère aîné, Tyler, 25 ans, jouer. Il a également une sœur cadette, Chelsea, 21 ans.

Nicole Hagel, qui travaille dans une compagnie d’assurance en Alberta, a déclaré que Tyler était l’un des plus grands fans de Brandon.

Tyler a trois ans de plus que lui, donc nous allions patiner à la patinoire tout le temps, a déclaré Nicole Hagel. Il verrait Tyler patiner si vite et dit, je veux patiner avec lui. Je me souviens que le premier jour où je l’ai mis, il est tombé quelques fois et Tyler lui a simplement donné la confiance nécessaire pour se relever et partir.

Après cela, il ne s’est jamais arrêté.

Nicole Hagel, qui est séparée de Dwayne, a déclaré que les commentaires de Brandon sur leur aide étaient réconfortants, mais il ne s’est pas suffisamment reconnu.

Il a fait tout ce travail dur, dit-elle. Dwayne et moi étions à l’arrière-plan, mais il a travaillé dur pour arriver là où il était. Nous étions juste là pour son confort et juste pour être là pour le soutenir dans tout ce qu’il a fait.

Hagel a été sélectionné par Buffalo au sixième tour du repêchage 2016, mais il n’a jamais signé avec les Sabres. Il était joueur autonome lorsqu’il a accepté un contrat d’entrée de gamme avec Chicago en octobre 2018.

Hagel a débuté la saison dernière avec Rockford de la AHL et a récolté 19 buts et 12 passes avant d’être promu par les Blackhawks. Colliton a déclaré qu’il avait l’air de pouvoir jouer sur n’importe quelle ligne pour le moment, mais ce qu’il pourrait être capable d’accomplir sur la route reste à déterminer.

Nous verrons, dit Colliton. Il gagne en confiance avec la rondelle. Pour moi, c’est vraiment important qu’il ne perde pas ce qui l’a rendu efficace dès le départ, à savoir son patinage et son niveau de compétition et sa mentalité implacable.

___

Jay Cohen peut être joint à https://twitter.com/jcohenap

___

Plus AP NHL: https://apnews.com/hub/NHL et https://twitter.com/AP_Sports