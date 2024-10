Haegue Yang est l’une des artistes les plus originales de sa génération | Expositions

Il serait dommage que la critique d’une étoile de Jonathan Jones sur l’exposition Haegue Yang à la Hayward Gallery (Une exposition incontournable si les lamelles des stores vénitiens vous font pleurer, 8 octobre) dissuade les lecteurs de voir l’œuvre de l’un des plus grands artistes originaux et intéressants de sa génération. Depuis ses premiers travaux vidéo, dans lesquels elle déambulait dans les ruelles de Séoul, Yang a proposé des chemins à travers les domaines les moins fréquentés de l’histoire intellectuelle. A côté de la beauté d’une grande partie de son œuvre, elle demande avant tout de la curiosité intellectuelle.

Vous pouvez bien sûr tout simplement refuser de vous lancer dans ses voyages décalés (comme l’a fait votre critique). Mais si vous ne le faites pas, vous pourriez explorer des juxtapositions improbables et éclairantes, alors qu’elle dévoile sa vision distincte du monde. Cela combine mélancolie et conscience écologique, une sensibilité à la façon dont les gens ordinaires vivent en décalage avec un environnement qui leur est imposé, et un sentiment profond des nombreuses façons dont ceux qui résistent ont défié avec toutes leurs forces l’imposition du colonialisme et du consumérisme. conséquences désastreuses.

Julien Stallabrass

Londres