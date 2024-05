Max.

Deborah Vance revient pour en savoir plus.

Max a renouvelé la série comique Astucesavec Jean Smart et Hannah Einbinder, pour une quatrième saison.

La nouvelle intervient quelques heures après la diffusion de la finale de la troisième saison – intitulée « Bulletproof » – sur le service de streaming Warner Bros. Discovery.

La troisième saison de la série, réalisée par les créateurs Lucia Aniello, Paul W. Downs et Jen Statsky, a été lancée le 2 mai.

Vance de Smart commence la saison forte du succès de son stand-up spécial tandis qu’Ava d’Einbinder poursuit de nouvelles opportunités à Los Angeles. Cependant, ils se retrouvent évidemment en couple et [SPOILER ALERT]Vance vient peut-être ou non de remporter une victoire massive en fin de soirée.

La deuxième saison de la série a été lancée en mai 2022, mais une conjonction d’événements a retardé la production de la troisième saison. Premièrement, il y avait les problèmes de santé de Smart. Elle a subi une intervention cardiaque réussie en février 2023. La production a repris en mai, neuf semaines après l’arrêt pour l’intervention et la récupération de Smart, puis a tourné pendant un jour avant que la Writers Guild of America n’annonce son intention de faire grève à partir du 2 mai. C’était la grève des acteurs, qui s’est terminée en novembre 2023.

Aniello a parlé à Deadline de la saison trois, ils ont « donné à Deborah sa baleine blanche ».

« Cela lui donne ce qu’elle voulait depuis si longtemps, mais à quel prix ? » » ajouta Statsky. « Ce que nous mettons en place, c’est que Deborah se trouve désormais sur la plus grande scène de sa carrière. »

Le trio de créateurs dit depuis longtemps qu’ils ont lancé un arc de cinq saisons pour Astuces, donc tant que les choses se passent comme prévu, il y aura un autre renouvellement à cette époque l’année prochaine. Ils connaissent déjà la fin, selon la couverture de Deadline.

L’émission met également en vedette Carl Clemons-Hopkins dans le rôle de Marcus, COO de Vance, Downs dans le rôle de l’agent Jimmy LuSaque Jr., Megan Stalter dans le rôle de l’assistante de l’agent Kayla Schaefer, Rose Abdoo dans le rôle de la gestionnaire immobilière de Vance, Josefina, et Mark Indelicato dans le rôle de son assistant personnel Damien.

Kaitlin Olson, Jane Adams et Christopher McDonald sont également récurrents.

Les deux premières saisons de Astuces ont tous deux été nominés pour la série comique exceptionnelle aux Emmys, mais ont perdu contre Ted Lasso. Smart, cependant, a remporté les deux années pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série comique et Aniello, Downs et Statsky ont remporté le prix pour l’écriture exceptionnelle pour une série comique en 2021, Aniello ayant également gagné pour la réalisation exceptionnelle pour une série comique cette année-là.

Le couple marié Downs et Aniello produisent via leur bannière Paulilu, Statsky via son bardeau First Thought Productions. Michael Schur est producteur exécutif pour Fremulon, aux côtés de David Miner pour 3 Arts Entertainment et Morgan Sackett. Il est produit par Universal Television.

Sarah Aubrey, responsable de la programmation Max Original, cite : « Nous félicitons Astuces‘, des acteurs et une équipe brillants, ainsi que nos partenaires d’Universal Television. Astuces est une comédie magistralement conçue qui livre des rires et des aperçus précis sur la vulnérabilité et la joie de partager un rêve. L’équipe créative derrière ce spectacle singulier est non seulement brillante mais c’est aussi un plaisir de travailler avec elle. Nous ne pourrions être plus heureux d’offrir aux téléspectateurs une autre saison avec Deborah, Ava et le reste des Astuces famille. »

Erin Underhill, présidente d’Universal Television, a déclaré : « Chapeau bas à Jen, Lucia et Paul pour avoir créé un monde aussi fascinant et poignant qu’intelligent et drôle. Nous félicitons notre casting exceptionnel, qui a permis de tomber facilement amoureux de ces personnages imparfaits, hilarants et profondément humains, et nous remercions tout le monde chez Max pour un partenariat formidable au cours des trois premières saisons et ce n’est pas fini. Nous avons hâte d’en livrer davantage Astuces aux fans du monde entier.