Hacks on HBO Max Review: Le grand Jean Smart joue une légende de la comédie

Hollywood n’aime rien de plus que de se dire sur lui-même. Les histoires en coulisses sont populaires sur les écrans, petits et grands depuis l’invention de la caméra, et elles sont souvent accompagnées d’une bonne dose de satire, car Hollywood aime rire de lui-même presque autant qu’il aime se raconter.

Mais il est très difficile de faire un film ou une émission de télévision sur le fonctionnement interne du show business que les gens qui ne sont pas particulièrement intéressés par l’industrie du divertissement peuvent également apprécier. Habituellement, ceux qui fonctionnent ont une couche supplémentaire de commentaires. Pensez à comment 30 Rocher concernait également les nombreux stress liés au fait d’être à la fois une femme et un patron, ou le nombre d’itérations de Une star est née concernent les dangers de la dépendance, que ce soit à la célébrité ou à d’autres substances.

Sur sa surface, Hacks, une nouvelle comédie d’une demi-heure sur HBO Max, est une comédie de showbiz simple. Jean Smart (la légende vivante et plusieurs gagnants d’Emmy qui a été dans tout depuis Concevoir des femmes à Gardiens) joue Deborah Vance, une célèbre comédienne dont les jours de gloire sont derrière elle. Elle est venue dans une industrie qui n’était pas gentille avec les femmes comédiennes, et elle a un sens presque prédateur de la façon de conserver son empire en déclin. Mais alors que le spectacle commence, le casino de Las Vegas qui l’emploie réduit sérieusement son émission de 100 nuits par an. Elle ne se produira même pas les vendredis et samedis.

L’agent de Deborah a une suggestion pour elle: embaucher une jeune comédienne pour l’aider à pimenter son matériel. Et il a juste à l’esprit la femme – qui se trouve être l’un de ses autres clients, une écrivaine sans travail nommée Ava (Hannah Einbender). Le style comique d’Ava est fortement influencé par la série absurde de blagues qui ont tendance à bien jouer sur les réseaux sociaux. Deborah ne peut pas arrêter d’aiguiller Ava sur la façon dont elle semble opposée à l’écriture de punchlines, et au début, il semble que les deux ne pourront pas travailler ensemble. Mais allez. Ceci est une émission de télévision. Ils finiront par travailler ensemble.

C’est quand Smart et Einbender peuvent rebondir l’un sur l’autre que Hacks monte de la comédie showbiz à quelque chose avec un attrait plus large. Hacks s’intéresse à la façon dont les femmes dans les secteurs à prédominance masculine sont constamment à une erreur de voir leur carrière sérieusement compromise. Deborah s’est taillé une place dans les années 1970 et 1980, mais c’était loin de la vie qu’elle aurait pu avoir si elle était un homme à moitié aussi drôle. Et la carrière d’Ava est en train de déraper parce qu’elle a tweeté une blague qui a provoqué des voix fortes sur Internet pour la traquer jusqu’à ce qu’elle perde son travail d’écriture pour une émission de télévision.

Ce dernier scénario fait Hacks sonne comme une émission qui touche obliquement à «annuler la culture», mais la façon dont la série gère le mauvais tweet d’Ava souligne à quel point elle est intelligente. Pour commencer, cela implique que la blague en question peut faire l’objet d’une réaction conservatrice, par opposition à une réaction progressive, après qu’Ava se moque d’un sénateur pour avoir envoyé son fils gay en thérapie de conversion. (Après tout, la plupart des «annulations» authentiques viennent de la droite et non de la gauche.) Mais cela donne aussi à Deborah une chance de convaincre Ava, parce qu’elle a l’intention d’améliorer la blague d’Ava. Deborah croit sincèrement que si quelque chose est assez drôle, cela fonctionnera toujours, toujours. Ava aimerait aussi le croire – mais elle n’est pas sûre que ce soit vrai.

Hacks est rare dans sa capacité à être véritablement drôle et dramatique dans une égale mesure. J’ai éclaté de rire plusieurs fois par épisode, mais quand la série m’a demandé de ressentir des choses pour ses personnages, elle était toujours capable de faire ce saut. Surtout dans les deux derniers épisodes des six qui ont été envoyés aux critiques, Hacks pivote agilement parmi une grande variété de tons, en grande partie grâce à l’adepte de Smart et Einbender en tant qu’interprètes et à la force de leur chimie.

Peut-être le plus grand nom derrière Hacks est le producteur exécutif Michael Schur, dont le travail sur Parcs et loisirs, Le bon endroit, et plusieurs autres séries en ont fait un favori des fans de comédie télévisée. Mais alors que Schur a mis sa marque d’approbation sur l’émission, sa principale équipe créative est composée de Jen Statsky, Paul W. Downs et Lucia Aniello.

Downs et Aniello sont issus du brillant Comedy Central Ville large, avec la direction observationnelle mais incisive d’Aniello de cette série new-yorkaise se révélant extrêmement influente sur la comédie télévisée. Elle apporte un œil similaire à Vegas en Hacks, en regardant la ville non seulement comme une collection de casinos, mais comme un lieu où les gens vivent et travaillent. Statsky a écrit sur Ville large mais aussi sur Parcs et loisirs et Le bon endroit. En trio, Aniello, Downs et Statsky se maillage d’une manière qui donne Hacks un ton chaud mais piquant qui ne ressemble à rien d’autre à la télévision en ce moment.

Hacks rate la marque ici et là. Son premier épisode s’enlise dans l’effort «Nous devons mettre en place les prémisses». Et l’ensemble de l’émission peut sembler un peu petit lorsque vous réalisez que les seules personnes dans chaque épisode sont Smart, Einbender et Carl Clemons-Hopkins en tant que directeur commercial de Deborah, Marcus.

Mais ce sont des défauts mineurs. Hacks est une formidable petite émission sur la manière dont les femmes de différentes générations voient le monde différemment et sur la manière dont ces différents points de vue peuvent conduire à divers types de comédie. Si rien d’autre, c’est un véhicule pour de nombreuses scènes où Jean Smart et Hannah Einbender dialoguent avec le ping-pong, et c’est quelque chose dont il faut être reconnaissant.

Hacks sortira deux nouveaux épisodes sur HBO Max tous les jeudis jusqu’au 10 juin. Les deux premiers sont en streaming maintenant.

