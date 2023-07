Hacks de voyage d’été Netflix: 4 conseils pour diffuser ce 4 juillet

Le 4 juillet tombe un jour de semaine ordinaire cette année, vous envisagez donc peut-être de prolonger le week-end et de l’emballer avec des activités ensoleillées, du temps en famille ou un marathon Netflix.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti du service de streaming pendant le week-end de vacances, nous avons compilé les meilleurs conseils, tels que comment télécharger une nouvelle émission et comment utiliser des codes cachés pour trouver la chose parfaite à regarder. Vous pouvez également accéder à Netflix si vous voyagez loin de chez vous, mais le chemin vers le streaming peut être légèrement plus cahoteux que vous ne vous en souvenez. Voici quelques astuces estivales qui vous aideront à profiter du service cette saison.

Regarder Netflix en voyage

Avec la répression des mots de passe Netflix en vigueur, certaines personnes peuvent rencontrer des difficultés pour se connecter lorsqu’elles sont loin de chez elles, nous visons donc à vous guider à travers les changements.

Selon Netflix, les voyageurs devraient trouver cela facile utiliser le service de streaming sur leurs téléphones, tablettes ou ordinateurs portables ou lors de la connexion à un nouveau téléviseur. Nous avons constaté que certaines étapes supplémentaires pourraient être nécessaires si vous souhaitez diffuser Netflix pendant vos vacances.

Essayer de regarder Netflix sur un téléviseur à l’extérieur de votre domicile peut entraîner l’affichage d’un écran indiquant que l’appareil « ne fait pas partie du foyer Netflix pour ce compte ». Pour revenir au streaming, vous devez sélectionner Je voyage parmi les options à l’écran et choisissez de envoyer un code d’accès temporaire à l’adresse e-mail du propriétaire du compte. L’un de nos rédacteurs a rencontré ce pop-up pendant ses vacances.

Sélectionnez l’option Je voyage. Personnel du CNET

Et si vous voyagez loin, très loin ? Netflix note que regarder en dehors du pays dans lequel vous vous êtes inscrit peut temporairement influencer votre programmation télévisuelle et cinématographique (car certains programmes peuvent être sur un service différent à l’étranger). Il n’est pas non plus garanti que vous pourrez regarder quelque chose que vous avez téléchargé. Certains voyageurs peuvent ne pas être en mesure d’accéder à Netflix s’ils ont le plan financé par la publicité et qu’il n’est pas proposé dans ce pays particulier.

Rappel : Déconnectez-vous de Netflix après un voyage

Vous êtes-vous déjà connecté à un compte de streaming sur un appareil dans une location de vacances et l’avez-vous oublié jusqu’à ce que vous soyez chez vous ? Netflix vous permet de vous déconnecter d’un appareil même si vous n’êtes pas à proximité.

Voici comment vous pouvez le faire à partir d’un navigateur Web : survolez l’icône de votre profil, située en haut à droite de votre page d’accueil Netflix, et sélectionnez Compte. Sous Sécurité et confidentialitévous verrez l’option Gérer l’accès et les appareils.

C’est là que vous trouverez une liste des appareils connectés récemment actifs, ainsi qu’un bouton de déconnexion pour chacun d’eux.

Conseil de pro : si vous souhaitez éviter d’utiliser le téléviseur de l’hôtel ou de l’établissement de location pour diffuser Netflix, apportez votre propre clé de diffusion avec vous. Il est facile de connecter un Fire TV Stick ou un appareil Roku au téléviseur de votre Airbnb.

En savoir plus: Meilleur appareil de streaming pour 2023

Quoi regarder ou télécharger

Netflix publie des films et des émissions notables pour coïncider avec la fête nationale. Le streamer a créé la saison 3 de The Witcher le 29 juin et l’adaptation du roman graphique Nimona le 30 juin. Une deuxième saison de Is It Cake ?, animée par Mikey Day de Saturday Night Live, est disponible à partir du 30 juin. satisfaire mon palais, alors voici quelques émissions de téléréalité que vous pouvez regarder à la place). Enfin, la cinquième comédie spéciale de Tom Segura, Sledgehammer, arrive le 4 juillet, et si vous voulez faire un effort supplémentaire, le documentaire Wham sort le 5 juillet.

Il convient de mentionner que l’abonnement basé sur la publicité n’autorise pas les téléchargements, mais vous pouvez jouer aux jeux gratuits de Netflix sur votre appareil mobile. Si vous avez un abonnement sans publicité, cliquez sur téléchargements après avoir ouvert l’application pour savoir quelles émissions de télévision ou quels films peuvent être diffusés hors ligne. Sélectionnez des épisodes ou des films individuels à télécharger et profitez-en. Les utilisateurs d’Android ont la possibilité de télécharger une saison entière en un seul clic.

Codes cachés Netflix

Si les options de votre page d’accueil ne vous séduisent pas, il est peut-être temps d’essayer un code Netflix. Netflix a des codes qui correspondre aux collections comme Soirée cinéma en famille (2013975) et Regarder en un week-end (3182735). Vous pouvez les utiliser en tapant ce qui suit dans votre navigateur, <http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER> et en changeant la dernière partie avec le code que vous voulez. Il y a aussi la collection Summer — Now Showing (81683021) et la collection Family Summer (81699566) pour s’adapter au thème saisonnier.

Découvrez nos autres couvertures sur Netflix, y compris des conseils pour les utilisateurs expérimentés et comment transférer votre profil si vous avez partagé un mot de passe.