Internet montre souvent des vidéos de nettoyage de hacks, comme la sauce tomate pour nettoyer les couverts ternis, le bicarbonate de soude et le vinaigre pour la graisse sur les casseroles et les poêles, etc. Mais English Heritage est là avec quelques astuces originales, les meilleures et les pires, à nettoyer à l’arrivée du printemps. Utilisez du pain blanc frais sur le papier peint, mais n’utilisez pas de pommes de terre pour nettoyer les peintures à l’huile, disent-ils. L’héritage anglais est ici avec certains de ses conseils de nettoyage historiques emblématiques. «Bien que nous ne recommandions peut-être pas certains des conseils les plus bizarres, les femmes de ménage du passé étaient souvent au fait de leurs méthodes, malgré des connaissances scientifiques relativement limitées», a déclaré Amber Xavier-Rowe de English Heritage en expliquant comment ils les utilisent matériaux facilement disponibles à nettoyer.

Elle a déclaré que le lait avait été expérimenté pour nettoyer le sol en pierre non poreux et approuvé par les équipes de conservation lors du verrouillage du coronavirus sur les sols de Brodsworth Hall, une maison de campagne victorienne près de Doncaster, a rapporté The Guardian. De gras à écrémé, tous ont été utilisés. « C’est assez subtil mais ça se passe vraiment bien et nous finirons probablement par l’utiliser à l’avenir », a déclaré Xavier-Rowe. Elle a dit qu’il ne sentait ni n’attirait de moisissure.

Le pain blanc a été une autre révélation car il était utilisé pour essuyer le papier peint sale. Les résultats ont été qualifiés de «manifestement impressionnants». Pain blanc frais et non rassis. Xavier-Rowe a raconté des trucs étranges similaires du passé, comme saupoudrer votre tapis de feuilles de thé humides avant de le balayer. D’autres conseils de nettoyage qu’elle a mentionnés étaient l’application d’une peau de chamois douce pour donner un éclat aux miroirs plutôt que d’un nettoyant pour vitres, et le rajeunissement des planchers de bois cirés avec un mélange de cire d’abeille et de térébenthine.

The English Heritage a également publié une vidéo montrant certains des conseils. Cela arrive à un moment où les équipes de conservation du patrimoine anglais travaillent sur les nettoyages de printemps dans les propriétés dont la réouverture est prévue le 17 mai.