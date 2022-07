Hacks canicule : comment utiliser vos appareils électroménagers pour rester au frais

Lorsque les températures atteignent des niveaux inhabituels pour la saison, comme elles semblent le faire plus régulièrement ces jours-ci, il peut être difficile de travailler, de dormir et simplement de vivre. Cela est particulièrement vrai dans des pays comme le Royaume-Uni où les maisons ne sont pas conçues pour les températures très chaudes. Mais nous avons quelques conseils pour changer vos habitudes et la façon dont vous utilisez vos appareils pour vous aider à traverser la canicule, surtout si vous travaillez à domicile. Évidemment, ils sont destinés aux maisons qui ne bénéficient pas de la climatisation, mais vous pouvez toujours les utiliser si seules certaines pièces sont climatisées.

1. Un début de journée glacé

Troquez votre café du matin contre un café glacé. Breville vend une cafetière glacée facile à utiliser, mais une machine dédiée n’est vraiment pas nécessaire. Remplissez simplement un verre de glace (et de lait glacé, si c’est comme ça que vous le prenez), préparez votre café comme d’habitude et versez-le dessus.

Emma Rowley / Fonderie

C’est aussi un bon moment pour parfaire vos compétences en matière de fabrication de smoothies. Vous aurez probablement moins faim à mesure que la température augmentera, mais un smoothie est frais et hydratant. Vous pouvez ajouter de la poudre de protéines, de l’avoine, des fruits et même des légumes (si vous avez un estomac solide et que vous aimez les défis).

2. Engagez votre réfrigérateur et votre congélateur

Sortez votre bouillotte et remplissez-la d’eau froide du réfrigérateur pour faire une compresse froide pour le bas de votre dos.

Si vous avez besoin de plus d’aide pour rester au frais et que cela ne vous dérange pas de risquer d’endommager votre bouillotte, vous pouvez la remplir aux deux tiers d’eau et la congeler pour l’utiliser comme sac de glace. N’oubliez pas de laisser suffisamment d’espace pour que l’eau se dilate lorsqu’elle gèle – elle augmentera d’environ 9 % en volume.

Ainsi, vous avez toujours des boissons fraîches prêtes pendant la journée, remplissez à moitié des bouteilles d’eau et placez-les sur le côté dans le congélateur. Chaque fois que vous voulez boire un verre, sortez-en un et remplissez-le de jus ou d’eau. Si vous êtes susceptible d’oublier de rester hydraté, réglez une alarme sur votre téléphone pour vous rappeler de boire un verre d’eau régulièrement.

3. Fermez les fenêtres, rideaux/stores

Même si cela peut sembler contre-intuitif, fermez vos fenêtres. Tout comme par temps froid, ils fonctionnent en sens inverse, gardant l’air chaud hors de votre maison. Et bien que cela puisse sembler plus étouffant, fermez vos rideaux et baissez vos stores pour empêcher le soleil de briller à travers les fenêtres et – comme une serre – de réchauffer vos pièces.

Si vous n’en avez pas déjà un, c’est le moment d’investir dans un ventilateur. Plus d’un, idéalement. (Encore mieux, si vous pouvez vous le permettre, procurez-vous plutôt un climatiseur portable.)

Si vous n’avez à vous soucier que de vous-même, vous pouvez évidemment placer votre ventilateur le plus près possible de vous pour obtenir l’effet chien sortant la tête d’une fenêtre de voiture.

Mais, si vous essayez de refroidir une pièce entière, il y a d’autres idées de placement de ventilateur à essayer.

Tant que vos fenêtres ne reçoivent pas trop de lumière directe du soleil, vous pouvez placer un ventilateur devant un ouvert fenêtre, faisant face à l’extérieur de la pièce, pour aider à expulser l’air chaud. Si vous avez un deuxième ventilateur, placez-le vers l’intérieur pour aider à faire circuler l’air plus frais. C’est la meilleure façon d’installer vos ventilateurs pour rafraîchir une pièce lorsque vous rentrez du travail en fin de journée ou pour préparer votre chambre à coucher.

4. Obtenez un coup de pouce à midi

Lorsque la température augmente au milieu de la journée, vous pourriez avoir besoin d’une aide supplémentaire. Vous avez entendu l’astuce consistant à placer un bol de glaçons devant un ventilateur pour rafraîchir davantage l’air. Au lieu d’utiliser des glaçons, remplissez des récipients ou des bols Tupperware avec de l’eau et congelez-les.

Vous vous retrouverez avec de gros morceaux de glace, qui dureront beaucoup plus longtemps. Il ne refroidira pas l’air autant que l’utilisation de glaçons, car il y a moins de surface à traverser pour l’air. Mais lorsque chaque degré compte, cela vous donnera un coup de pouce de refroidissement plus long qui peut vous permettre de passer le milieu de la journée.

Emma Rowley / Fonderie

5. Éloignez-vous de votre four

Quand le soir arrive, vous pourriez bien en avoir marre des smoothies au concombre et au brocoli (pour être juste, j’en ai marre rien qu’à y penser). Vous pouvez même décider que vous voulez des plats chauds. Quoi que vous fassiez, n’allumez pas votre four ou votre plaque de cuisson, car ils réchaufferont votre cuisine et vous cuisineront pendant que vous cuisinez. Une friteuse à air ou un micro-ondes est un meilleur pari pour la cuisson par canicule.

5. Obtenez le meilleur sommeil possible

Dormir n’est pas facile pendant une canicule, mais il y a quelques petites choses que vous pouvez essayer pour le rendre un peu plus supportable.

Ouvrez vos fenêtres et installez des ventilateurs dans votre chambre comme indiqué ci-dessus, avec un ventilateur devant une fenêtre ouverte, face à l’extérieur de la pièce, et un second ventilateur tourné vers l’intérieur pour faire circuler l’air. Prenez une douche fraîche et prenez l’une des bouteilles d’eau froide que vous avez préparées plus tôt pour l’utiliser comme compresse froide au lit.

Bonne chance! Vous pouvez également consulter nos articles sur la façon de garder votre ordinateur portable au frais et de refroidir un iPhone chaud.