Hackmatack Monarch Coalition organise la Monarch Fair for Families – Shaw Local

La Hackmatack Monarch Coalition organisera sa huitième fête annuelle de la famille Monarch de 12h30 à 16h00 dimanche, au Main Beach Pavilion, 300 Lake Shore Drive à Crystal Lake.

La population de papillons monarques a fortement diminué ces dernières années. Le Mexique, le Canada et les États-Unis collaborent à une stratégie nord-américaine pour conserver et rétablir l’espèce. En juillet dernier, l’Union internationale pour la conservation de la nature a classé pour la première fois le papillon monarque parmi les espèces en voie de disparition.

Le public est invité à un après-midi familial gratuit pour tout savoir sur les monarques avec des informations sur les papillons et les plantes pollinisatrices, une exposition d’art sur les monarques, des activités scientifiques, des activités artistiques, une carte des routes de migration des monarques et des informations sur la collaboration entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. , selon un communiqué de presse.

Des plantes pollinisatrices seront disponibles à la vente chez Countryside Flower Shop & Nursery. Tous ceux qui terminent le quiz sur le monarque recevront un jeton de crème glacée gratuit, échangeable à l’emplacement de Crystal Lake Culver. Une vitrine de groupe communautaire remplira l’après-midi avec de la musique à 13 h le bandshell.