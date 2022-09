Hacker “divulgue les premières images” de Grand Theft Auto VI | Actualités Ents & Arts

Un pirate informatique a divulgué les premières images de Grand Theft Auto VI, le prochain opus du jeu vidéo populaire.

La fuite, y compris des dizaines de vidéos montrant des vols, des coups de feu et la conduite en monde ouvert, a été publiée sur un babillard en ligne.

Rockstar Games, le studio à l’origine du jeu, a déclaré sur Twitter lundi : “Nous avons récemment subi une intrusion de réseau dans laquelle un tiers non autorisé a accédé et téléchargé illégalement des informations confidentielles de nos systèmes, y compris des images de développement précoces pour le prochain Grand Theft Auto.

“Pour le moment, nous ne prévoyons aucune interruption de nos services de jeux en direct ni aucun effet à long terme sur le développement de nos projets en cours.

“Nous sommes extrêmement déçus d’avoir des détails sur notre prochain match partagés avec vous tous de cette manière.

“Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous restons plus déterminés que jamais à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes.

“Nous mettrons à jour tout le monde bientôt et, bien sûr, nous vous présenterons correctement ce prochain jeu lorsqu’il sera prêt.

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu dans cette situation.”

« catastrophe des relations publiques »

Les actions de Take-Two, le propriétaire de Rockstar Games, ont chuté de plus de 3,8 % à la nouvelle du piratage, car la société aurait commencé à publier des avis de retrait sur les images et des liens vers les images pour un certain nombre de sites Web.

Le pirate informatique, qui a affirmé avoir été à l’origine d’un cyberincident chez Uber la semaine dernière, a déclaré sur un forum Web qu’il souhaitait “négocier un accord” avec Take-Two, sans donner plus de détails.

Les analystes de Jefferies ont décrit le piratage comme un “désastre de relations publiques”, ajoutant dans une note client qu’il “peut faire reculer la production et nuire au moral”.

Mais le pirate pourrait représenter une menace encore plus grande, ont-ils déclaré, ajoutant : “Si le code source fuit, cela pourrait nécessiter des changements importants sous le capot du jeu pour assurer sa stabilité et l’intégrité du serveur de GTA VI Online une fois qu’il sera lancé”. .

Et les enjeux sont élevés – selon Bank of America Global Research, Grand Theft Auto VI devrait générer des réservations de 3,5 milliards de dollars (3 milliards de livres sterling) au lancement et une moyenne annuelle de 2 milliards de dollars (1,75 milliard de livres sterling) par la suite.