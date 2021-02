Une cyberattaque apparente contre une usine de traitement de l’eau sur la côte du golfe de Floride a presque envoyé des quantités dangereuses d’un produit chimique caustique dans l’approvisionnement public en eau potable, a déclaré la police au cours d’une enquête fédérale sur l’incident.

La brèche dans l’installation d’eau d’Oldsmar, en Floride, a multiplié par près de cent les niveaux d’hydroxyde de sodium dans le système à la fin de la semaine dernière, a déclaré lundi le shérif du comté de Pinellas, Bob Gualtieri, aux journalistes, le qualifiant de «Horrible intrusion.»

«Le pirate a fait passer l’hydroxyde de sodium d’environ 100 parties par million à 11 100 parties par million. Il s’agit manifestement d’une augmentation significative et potentiellement dangereuse ». Gualtieri a dit, ajoutant «Ce n’est pas seulement un accident quand on passe de 100 parties par million à 11 100 parties par million avec une substance caustique. C’est potentiellement grave.

C’était quelqu’un qui essayait, semble-t-il en surface, de faire quelque chose de mal. C’est un mauvais acte. C’est un mauvais acteur.

Aussi sur rt.com Les centrales nucléaires sont un appât terroriste, ont besoin d’une protection supplémentaire – ancien chef de l’AIEA à RT

Peut-être mieux connu sous le nom de lessive, l’hydroxyde de sodium est l’ingrédient principal caustique de nombreux nettoyants de drain liquides et est toxique à consommer en grande quantité. En quantités infimes, il est également utilisé pour réduire l’acidité de l’eau potable.

Le shérif a déclaré qu’un exploitant de l’usine avait remarqué pour la première fois que quelqu’un avait accédé à distance au système informatique de l’installation vendredi matin, mais n’en avait pas beaucoup profité, car il est courant que d’autres employés de l’usine entrent et sortent du système pour résoudre des problèmes techniques. Cependant, lorsque le réseau a été de nouveau accédé plus tard dans l’après-midi, l’opérateur a remarqué que la personne accédait aux programmes via son propre ordinateur, y compris des fonctions qui contrôlent le niveau de produits chimiques de traitement dans l’eau.

Après avoir brisé le réseau pendant environ cinq minutes, «L’intrus est sorti du système et un exploitant de l’usine a immédiatement réduit le niveau au niveau approprié de 100», Gualtieri a déclaré, notant que parce que le produit chimique a été rapidement ramené à sa quantité normale, « Le public n’a jamais été en danger » et il n’y avait pas «Effet indésirable significatif» sur l’approvisionnement en boisson.

Alors que les autorités locales n’ont actuellement aucun suspect et ne savent pas si le piratage a été effectué depuis les États-Unis ou à l’étranger, Gualtieri a déclaré que le FBI et les services secrets enquêtaient aux côtés de la police. On ne sait toujours pas pourquoi l’usine a été ciblée ou si d’autres installations à proximité ont également été violées.

Cependant, le maire de Gualtieri et d’Oldsmar, Eric Seidel, a souligné que même si l’exploitant de l’usine n’avait pas remarqué l’intrusion en temps réel, il y avait des coffres-forts en place qui auraient probablement repéré les niveaux nocifs de lessive dans le système avant que l’eau contaminée n’atteigne. le public.

« La réalité est que les licenciements que nous avons en place – ils fonctionnent », Dit Seidel. «Mais, tout le monde devrait être averti. Nous avons certainement l’impression que nous examinons de près ce que nous pouvons améliorer pour éviter que cela ne se reproduise. »

Cette lessive n’aurait jamais réussi à atteindre le robinet de quelqu’un. Les systèmes sont mis en place pour l’attraper.

Aussi sur rt.com Pas même un «très probable»? Le groupe de cybersécurité admet que le piratage de SolarWinds est venu DE L’INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, mais double le blâme sur la Russie

L’apparente cyber-intrusion à Oldsmar n’est pas la première du genre. Une brèche similaire dans une usine d’eau à New York en 2016 a également vu des pirates bricoler des produits chimiques de traitement, bien que la société ait pu capturer et inverser les changements potentiellement dangereux avant qu’ils ne puissent affecter l’approvisionnement en eau. Le même piratage visait également l’application de paiement en ligne de l’usine, les adresses IP des auteurs étant liées aux précédentes «Attaques hacktivistes» sur d’autres installations.

Un autre piratage présumé d’une installation de traitement de l’eau de l’Illinois en 2011 a brièvement déclenché une alarme et a été initialement blâmé «Pirates informatiques russes» par les agences de renseignement américaines. Cependant, il a été déterminé par la suite qu’une pompe de l’usine fonctionnait simplement mal et qu’un entrepreneur avait accédé à distance au système pour des travaux de routine pendant ses vacances en Russie, ce qui a conduit les enquêteurs à associer par erreur les deux. Le FBI et le Department of Homeland Security ont par la suite précisé qu’ils n’avaient vu aucune preuve d’un piratage dans l’établissement.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!