Hacken 2-2 Aberdeen

Nicky Devlin a marqué son premier but à Aberdeen alors que les Dons revenaient de deux buts pour sceller un match nul 2-2 au match aller contre le BK Hacken lors des barrages de la Ligue Europa à Göteborg.

Bojan Miovski et l’ancien défenseur de Livingston Devlin ont tous deux terminé brillamment en l’espace de quatre minutes alors que l’équipe de Barry Robson a obtenu un match nul crucial lors du match aller des barrages de la Ligue Europa.

Les champions de Suède ont mené grâce à un but d’Amor Layouni et un penalty d’Ibrahim Sadiq, intervenu pour un handball contre Jack MacKenzie après un examen du VAR.

Image:

Bojan Miovski d’Aberdeen célèbre après avoir fait 2-1 contre BK Hacken





Mais Aberdeen s’était lui-même créé plusieurs bonnes occasions et ils ont rapidement riposté dans les 15 dernières minutes.

Les Dons ont battu les mêmes adversaires 5-1 à Pittodrie il y a deux ans et seront convaincus de pouvoir se créer des opportunités lors du match retour de jeudi prochain.

De retour dans la ville où le club a battu le Real Madrid en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne 1983, Aberdeen a très tôt causé des problèmes à Hacken en pressant haut dans le parc et en gagnant la possession dans les zones dangereuses.

Image:

Ibrahim Sadiq de BK Hacken célèbre après avoir fait 2-0 contre Aberdeen





Graeme Shinnie a vu un tir arrêté et Dante Polvara a vu un effort bloqué avant d’être averti pour un défi de goujons que certains arbitres auraient pu punir davantage.

Kelle Roos a arrêté un tir de Sadiq avant qu’Aberdeen ne soit exposé par une passe à travers son milieu de terrain à la 36e minute. Hacken avait un avantage de quatre contre deux et ils ont réussi à permettre à Layouni de rentrer chez eux.

Duk a eu une brillante occasion d’égaliser lorsque Shinnie a récupéré le ballon devant le banc des pénalités, mais l’attaquant a envoyé un faible effort directement sur le gardien de but.

Image:

Les joueurs d’Aberdeen célèbrent avec Nicky Devlin après avoir porté le score à 2-2 contre BK Hacken





Les Dons ont eu deux bonnes occasions en début de seconde période. Miovski a lancé un effort puissant après un mauvais dégagement du centre de Ryan Duncan, mais le gardien a tendu la jambe pour s’arrêter.

Polvara a ensuite couru vers la passe de Miovski après un long mouvement de passe d’arrière en avant, mais le milieu de terrain s’est penché en arrière et a flambé.

Les hôtes ont connu une période décente et Roos a effectué deux arrêts de la tête tandis que Devlin a réalisé un bon bloc.

Mais la pression a payé sur un corner. MacKenzie a levé la main alors qu’il semblait réagir au fait qu’un coéquipier sautait vers lui et l’arbitre slovaque a décidé que le ballon avait entré en contact après de nombreux regards sur l’écran VAR. Sadiq a converti le penalty de la 69e minute.

Robson a répondu en envoyant deux débutants – le défenseur néo-zélandais James McGarry et l’ancien milieu de terrain de St Mirren et Dundee United Jamie McGrath.

McGrath a été impliqué dans le premier but d’Aberdeen à la 75e minute alors qu’il faisait reculer le ballon pour que Clarkson puisse le centrer. Miovski a pris quelques excellentes touches pour se préparer à une finition tout aussi bonne.

Miovski a joué un rôle essentiel dans l’égalisation, jouant un brillant une-deux avec Clarkson, puis s’avançant et jouant avec Devlin, qui a couru vers la passe et a passé le ballon au-dessus du gardien de but avec son pied gauche.

La soirée a failli devenir encore meilleure pour les fans itinérants. Clarkson a réussi un coup franc dans les arrêts de jeu juste après que le défenseur central de Hacken, Johan Hammar, ait reçu un deuxième carton jaune pour avoir arrêté cliniquement Miovski.

Les célébrations de McGrath ont été interrompues après qu’il ait converti un centre de Miovski avant que le Macédonien du Nord ne soit signalé hors-jeu, tandis que Shinnie a également tiré juste à côté neuf minutes plus tard.

Et après?

Le prochain match d’Aberdeen en Premiership écossaise aura lieu dimanche à St Mirren. Coup d’envoi à 15h.

Ils accueilleront ensuite Hacken pour le match retour de leurs barrages le 31 août. Coup d’envoi à 19h45.