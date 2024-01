Hacienda Grove est la communauté texane du futur avant-gardiste

jeSi fuir la grande ville et trouver une nouvelle maison sous le ciel étoilé du Texas figurait sur votre liste de résolutions du Nouvel An pour 2024, alors ne cherchez pas plus loin que Hacienda Grove.

Ces communautés avant-gardistes sont organisées par Ciel étoilé Société de développement.dconçu par le célèbre Lac|Flato Architectes et construit par HiFAB. Les maisons soigneusement modernes, modulaires et abordables de chaque communauté d’Hacienda Grove redéfinissent la vie moderne dans tout le Texas. Et, avec une nouvelle année, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour agir et se lancer dans une nouvelle façon de vivre.

Des matériaux et finitions aux commodités et à l’aménagement paysager, Hacienda Grove est une vision de design moderne, offrant le dernier style et le meilleur de la technologie. Chaque communauté Hacienda Grove est soigneusement cartographiée pour offrir aux résidents un sentiment de communauté souhaitable. et comprend souvent des espaces communs et des équipements construits à l’aide de matériaux recyclés provenant de structures existantes pour honorer l’histoire du terrain.

Chaque hacienda unique est conçue avec une efficacité d’isolation de pointe, des systèmes d’eau à faible débit, des finitions haut de gamme, des matériaux respectueux de l’environnement et des normes de construction modulaires hautement contrôlées. Le processus standardisé de HiFAB réduit le surplus de matériaux et élimine les retards liés aux intempéries et les défauts de construction, permettant ainsi une maison prête à emménager beaucoup plus rapidement que les constructions traditionnelles.

Même si construire sa propre maison peut sembler intimidant, Hacienda Grove vous facilite la tâche. Les résidents sélectionnent simplement leur terrain et leur plan d’étage, personnalisent les finitions et les couleurs, puis s’assoient et regardent l’installation des fondations de leur maison en quelques semaines seulement. Une fois la livraison prévue quelques semaines plus tard, il n’y a plus qu’une chose à faire : faire vos valises !

Et ce week-end (du 19 au 21 janvier), la toute nouvelle communauté Hacienda Grove – le lotissement Tree Tops (à cinq minutes de Round Top) – organise une visite de quatre maisons uniques en leur genre, dont deux nouvellement placées. haciendas. Les clients sont invités à explorer ces maisons modernes et modulaires de 13h00 à 18h00 du vendredi au dimanche et à profiter gratuitement du vin, de la bière et des collations légères.

Le Visite à domicile s’aligne sur le célèbre Round Top Salon d’hiver des antiquités et du design ce qui facilite l’achat de votre nouvelle hacienda, ainsi que de la mode, de l’art, des antiquités, et bien plus encore.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus proche de la ville, Hacienda Grove est ravie d’annoncer deux communautés supplémentaires arriveront en février à Wimberly (et bientôt à Dripping Springs). Restez à l’écoute pour en savoir plus sur ces nouveaux emplacements.

Conseil d’initié – Vous cherchez à avoir votre propre maison HiFab sur votre terrain ? Ciel étoilé représente exclusivement HiFAB dans le centre du Texas et dans le Hill Country et peut vous aider à l’achat et à la préparation du site d’une hacienda sur votre propre terrain. Les maisons HiFAB sont disponibles en studio et en deux ou trois chambres, trois configurations de forme unique et permettent des finitions personnalisables.

Cliquez ici pour la brochure numérique.