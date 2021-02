«  Habituez-vous à moi  »: le ministre des Postes provocant, Louis DeJoy, repousse les législateurs lors d’une audience tendue sur les retards de courrier

Le ministre des Postes, Louis DeJoy, a reconnu les échecs dans la livraison du courrier des Fêtes lors d’une apparition mercredi à Capitol Hill, mais a imputé les retards à la pandémie de coronavirus et à ce qu’il a dit être des problèmes de longue date au sein du service postal américain.

DeJoy, un donateur républicain de longue date et allié du président Donald Trump, a suscité l’indignation peu de temps après avoir été nommé ministre des Postes en mai 2020 en ordonnant la suppression des machines de tri du courrier dans les installations postales, en réduisant les heures supplémentaires pour les facteurs et en apportant d’autres changements controversés.

Alors que les démocrates l’ont interrogé à l’audition du comité de surveillance de la Chambre, DeJoy est resté provocateur, disant au représentant Jim Cooper, D-Tenn., Qu’il superviserait le service postal pendant « longtemps. Habituez-vous à moi. »

Les législateurs ont exprimé leur inquiétude face à la lenteur des livraisons de médicaments sur ordonnance et d’autres articles pour les anciens combattants, les personnes âgées et d’autres Américains qui comptent sur le service postal comme bouée de sauvetage.

Les esprits ont éclaté à l’audience, où DeJoy a été interrogé sur la réduction des effectifs de certaines opérations postales et d’autres réductions qui pourraient affecter les avantages et les salaires des postiers.

DeJoy a également été interrogé sur les opérations du service pendant les élections de 2020 et les livraisons en cours au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le service postal a été aux prises avec des problèmes financiers car les tarifs d’expédition ont baissé et les obligations du service de financer les prestations de santé pour ses travailleurs retraités ont alourdi ses bilans. En tant qu’entité semi-privée, le service se finance principalement par les frais d’expédition; il n’est pas financé par les contribuables mais demeure sous la juridiction du gouvernement fédéral.

Suite:Biden avertit que le progrès démocratique est « assailli » par les régimes autoritaires

DeJoy a promis de mettre le service postal sur une base financière plus solide tout en garantissant la performance. Mais il a dit que le service avait des « problèmes persistants » et que « l’érosion durait depuis des années ».

DeJoy a reconnu que pendant la saison des fêtes de 2020, le service «était loin d’atteindre nos objectifs de service», qualifiant les opérations pendant la haute saison de 2020 d’un «échec».

« Nous devons affronter franchement les problèmes auxquels nous sommes confrontés, être francs et réalistes quant à l’ampleur des solutions dont nous avons besoin et accepter les quelques éléments cruciaux de l’aide législative dont nous avons besoin de la part du Congrès », a-t-il déclaré.

La présidente du comité de surveillance, la représentante Carolyn Maloney, DN.Y., a noté qu’une enquête de l’inspecteur général a révélé que DeJoy « n’avait pas correctement évalué les impacts de ses changements sur le service, et il n’avait pas suffisamment consulté le Congrès et d’autres avant de le faire. . «

« De nombreuses personnes – à travers le pays et dans ce panel – ont de graves inquiétudes. Et les événements récents les ont aggravées », a déclaré Maloney.

«Ils ne sont jamais vraiment partis»:Biden honore 500000 vies américaines perdues à cause du COVID-19

D’autres démocrates ont interrogé DeJoy sur les retards et les plans de réduction des effectifs potentiels dans leurs districts.

«Qu’est-ce que vous n’êtes pas prêt à changer juste pour gagner de l’argent?», La représentante Katie Porter, D-Californie, a ostensiblement interrogé DeJoy sur ses propositions de changements pour le service.

«Je vous demande simplement de faire votre travail», a déclaré la représentante Rashida Tlaib, D-Mich., Après un échange houleux sur des machines de tri du courrier retirées des bureaux de poste de Detroit.

« Comment y a-t-il du bon sens derrière le changement d’une organisation au milieu d’une pandémie? » La représentante Brenda Lawrence, D-Mich., A demandé à DeJoy, critiquant plusieurs premières politiques mises en œuvre par le directeur général des postes l’été dernier.

« C’est un manque de gestion », a-t-elle dit, ajoutant « vous n’avez pas fait preuve de leadership et maintenant vous aimeriez déchirer (le service). » DeJoy a déclaré que la caractérisation «n’était pas exacte» et que les problèmes du service étaient «multidimensionnels».

DeJoy a repoussé les critiques.

«Non, je ne m’engagerai pas à cela», a déclaré DeJoy à la représentante Debbie Wasserman Schultz, D-Fla., Lorsqu’on lui a demandé s’il s’engagerait à développer les machines de tri et à instaurer un plus grand contrôle local des bureaux de poste.

L’avenir des camions USPS est électrique:La nouvelle flotte remplacera et agrandira plus de 230K véhicules

Vitesses d’expédition:Voici comment FedEx, UPS et US Postal Service étaient à temps pour la saison d’expédition des Fêtes

«Vous pouvez vous asseoir ici et penser que j’ai causé tous ces dégâts au service postal, mais l’endroit était défectueux sur le plan opérationnel bien avant ma prise de fonction», a-t-il déclaré à un autre moment, défendant les plans du service et soulignant ce qu’il disait être des efforts. pour rendre l’agence plus efficace.

«Le service postal existe dans un pays où la pandémie est également présente», a rappelé DeJoy aux législateurs en discutant de ses performances limitées en 2020.

DeJoy a défendu à plusieurs reprises ses plans pour le service postal.

« Nous ne voulons pas faire de profit, nous voulons atteindre le seuil de rentabilité. C’est tout ce dont il s’agit », a-t-il déclaré, affirmant que la législation, les « améliorations opérationnelles » et les augmentations de prix potentielles sont les prochaines étapes nécessaires pour le service postal.

D’autres témoins ont proposé des alternatives.

« Ils doivent faire face au sous-effectif chronique … ils devraient envisager d’étendre les services … il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites pour rendre le service postal plus pertinent dans la vie des gens », Mark Dimondstein, président de l’American Postal Syndicat des travailleurs, a déclaré. Il a exhorté le Congrès à adopter une législation pour aider à la réforme financière et opérationnelle.

Suite:William Burns, candidat à la CIA de Biden, a de l’expérience en diplomatie, pas en espionnage

Répartition « colossale »:L’avertissement du FBI n’a pas été entièrement partagé avant l’émeute du Capitole; la police manquait de formation, d’équipement

Les républicains du comité ont rapidement exprimé leurs griefs sur les finances du service postal et ont accusé les démocrates de cibler injustement DeJoy.

Le représentant James Comer, R-Ky., Républicain de rang au comité de surveillance, a fait valoir que les démocrates avaient levé des «complots sauvages et non fondés» sur les changements de DeJoy. « De vraies réformes, des décisions difficiles » sont nécessaires pour réformer le service postal, a fait valoir le représentant Fred Keller, R-Pa., À un autre moment.

Avant les élections du 3 novembre, les démocrates avaient exprimé leur inquiétude quant à l’effet des changements du service postal sur la livraison des bulletins de vote par correspondance. La pandémie a entraîné une forte augmentation du vote par correspondance l’an dernier.

La représentante Jody Hice, R-Ga., A fustigé les démocrates du comité pour avoir sonné l’alarme sur les efforts potentiels de «saboter l’élection» par DeJoy. « Cela n’a fait que semer la peur chez le peuple américain, mettre la méfiance à l’égard du peuple américain », a déclaré Hice.

«C’était une mascarade», a déclaré le représentant Jim Jordan, R-Ohio, à propos des inquiétudes démocrates à propos du service postal. « Tout était question de politique. Tout était question d’élection. » DeJoy, pressé par la Jordanie, a répondu que c’était « une période très sensible dans la nation d’alors », refusant d’attribuer le moindre blâme.

À un moment donné, DeJoy a eu un échange houleux avec le représentant Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Qui a demandé au maître de poste de s’engager à préserver «l’expédition de deux jours localement», faisant référence à un rapport du Washington Post selon lequel DeJoy envisageait d’éliminer un niveau du courrier de première classe.

L’audience intervient alors que de nombreux démocrates exhortent le président Joe Biden à pourvoir trois postes vacants au conseil des gouverneurs du service postal, en fait son conseil d’administration. Plus de 80 démocrates de la Chambre ont envoyé une lettre au Biden dans laquelle ils ont souligné leurs préoccupations concernant la direction de l’agence par DeJoy.

«Nous ne doutons pas que le service postal nécessite des réformes réfléchies afin de continuer à fournir un excellent service au peuple américain dans les années à venir; cependant, il existe une pléthore de preuves que le ministre des Postes DeJoy n’est pas équipé pour faire face aux rigueurs de ces défis », ont écrit les législateurs.

«Le fait de pourvoir les sièges vacants du Conseil des gouverneurs du Service postal avec des défenseurs forts et passionnés de l’institution lui permettra de fonctionner de manière non partisane», a déclaré le groupe.

Le conseil d’administration n’est pas entièrement assis depuis 2012.