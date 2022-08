Habituellement le pire mois pour les actions, ce mois de septembre pourrait inverser les tendances

Westend61 | Westend61 | Getty Images

Septembre a toujours été le pire mois pour les actions. À ce stade, deux mois seulement ont généré un rendement moyen négatif pour les actions depuis 1945, selon le cabinet d’études de marché CFRA : février et septembre, ce dernier étant le pire. Le Stock Trader’s Almanac rapporte qu’en moyenne, septembre est le mois où les trois principaux indices boursiers affichent généralement les moins bonnes performances. Les théories abondent pour expliquer pourquoi c’est le cas. En fait, beaucoup ont surnommé cette baisse annuelle «l’effet de septembre», qui fait référence à des rendements boursiers historiquement faibles pour le mois. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’inflation a poussé plus d’un tiers des adultes américains à puiser dans leurs économies On croit généralement que les investisseurs reviennent de leurs vacances d’été en septembre et veulent vendre certains avoirs pour s’assurer des gains pour l’année. D’autres pensent que c’est à ce moment-là que les familles ont besoin d’argent pour payer les frais de scolarité ou la rentrée scolaire. De plus, septembre marque le début de la période où les sociétés de fonds communs de placement commencent à verser des distributions, ce qui peut déclencher des ventes fiscales.

Bien que ces facteurs puissent jouer un rôle, le vrai coupable est probablement quelque chose de plus technique. Au début de chaque année, les analystes du côté vendeur ont tendance à être trop optimistes, ce qui les oblige à réduire leurs estimations plus tard, généralement après la fin de la saison des résultats du deuxième trimestre en août. Ces révisions à la baisse ont fréquemment un impact sur le marché le mois suivant, certains investisseurs institutionnels réagissant en réduisant le risque de certaines de leurs positions. Quoi qu’il en soit, certains experts prédisent que les actions connaîtront à nouveau des difficultés en septembre. À première vue, cela a du sens, surtout à la lumière des récentes pertes du marché et de l’impact continu d’une inflation élevée et de la hausse des taux.

Tendances à la hausse en 2022

Pourtant, nous pourrions inverser la tendance des ventes de septembre cette année. En effet, une grande partie de la réduction des risques a déjà eu lieu, grâce à l’effondrement historique du premier semestre 2022. Par conséquent, une fois que les analystes auront conclu de déclasser cette fois-ci, de nombreuses actions deviendront encore moins chères. À ce stade, les investisseurs institutionnels interviendront et seront plus actifs que d’habitude. Cette dynamique a déjà commencé à se jouer dans les semi-conducteurs. Lorsque Micron Technology a publié ses résultats le 30 juin, il a fourni des prévisions à la baisse, ce qui a amené les analystes à réduire les estimations du calendrier 2023 de près de 60 %.

Malgré tout, du 1er juillet au 4 août, le titre a bondi de plus de 18 %. La raison? Il avait déjà été battu plus tôt dans l’année, et les révisions à la baisse ont signalé aux investisseurs que Micron avait finalement été dé-risqué. L’application de ce modèle à l’ensemble du marché permet de voir facilement pourquoi une autre bosse pourrait arriver. En effet, une grande partie des mauvaises nouvelles sont déjà intégrées, tandis que les réductions des estimations sont un signe que le fond est proche ou s’est déjà produit.

Quel est l’horizon d’investissement

Les prix actuels des actifs reflètent les événements futurs, grâce aux investisseurs institutionnels qui tentent de devancer tout le monde en se concentrant sur ce qui peut arriver, et non sur ce qui s’est déjà passé. Considérez la courbe de rendement. Alors que de nombreux experts et observateurs du marché sont obsédés par son inversion, ce phénomène est une vieille nouvelle pour de nombreux investisseurs institutionnels, qui ont depuis longtemps ajusté leurs allocations en prévision de cet événement. Cela explique en partie le grave courant descendant du début de l’année. Au lieu de cela, ils sont beaucoup plus susceptibles de se concentrer sur d’autres facteurs tels que les attentes en matière de taux terminaux, qui suggèrent actuellement que la Fed cessera de resserrer sa politique en décembre. Si tel est le cas, les investisseurs institutionnels déploieront des capitaux en vue de la fin du printemps prochain, lorsque la Fed pourrait réduire ses taux.