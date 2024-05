Habitudes de réduction du cholestérol : 9 habitudes quotidiennes saines qui aident à réduire le mauvais cholestérol

Choisissez des graisses saines

Remplacez les gras saturés et trans par des gras plus sains. Les graisses saturées, présentes dans la viande rouge et les produits laitiers entiers, peuvent augmenter votre taux de cholestérol LDL. Optez plutôt pour des graisses saines comme celles contenues dans l’huile d’olive, les avocats et les noix. Les acides gras oméga-3 présents dans les poissons gras contribuent également à améliorer la santé cardiaque.