habitudes à prendre à 20 ans pour une vie réussie

En 2016, lui et Courtney ont pris leur retraite à 35 et 33 ans, respectivement, après avoir accumulé environ 870 000 $ en travaillant dans les technologies de l’information. Avec les bons investissements, leur valeur nette est passée à 1 million de dollars peu de temps après.

“Réclamer ses 20 ans est l’une des choses les plus simples, mais pourtant les plus transformatrices que vous faites pour le travail, pour l’amour, pour votre bonheur, peut-être même pour le monde”, a déclaré la psychologue clinicienne Meg Jay. dit une fois lors d’un TED Talk sur l’importance de cette décennie.

En examinant des dizaines d’histoires de vie écrites par des personnes éminentes et prospères peu de temps avant leur mort, des chercheurs à l’Université de Boston et à l’Université du Michigan ont découvert que les moments les plus importants qui ont déterminé les années à venir étaient les plus fortement concentrés au cours de la vingtaine d’années.

Nos 20 ans sont censés être une période exaltante de notre vie, mais le plus souvent, cette décennie ressemble à une longue période d’expériences solitaires et déconcertantes, avec des crises existentielles mineures parsemées.

Faites juste attention à ne pas changer trop souvent de compagnie. Essayez de rester dans un poste pendant au moins un an, dit Adcock, car “certains employeurs n’embaucheront pas de candidats qui vont se retirer après un court laps de temps – le processus d’embauche et d’intégration coûte cher”.

Vos 20 ans sont le meilleur moment pour sortir de votre zone de confort et prendre des risques.

“Si vous avez un travail facile et peu stressant, vous le faites mal”, déclare Adcock. “La vingtaine est le moment où vous devriez vous casser le cul, car vous avez plus d’énergie et moins de responsabilités que lorsque vous êtes plus âgé.”

Adcock se souvient d’avoir presque refusé une promotion à un poste de directeur au début de la vingtaine parce qu’il ne se sentait pas en confiance ou prêt. “J’avais tellement peur de l’échec qu’au lieu d’aborder ce qui me faisait peur, je me suis caché derrière mon potentiel”, dit-il.

Il a quand même accepté le rôle, une décision qui l’a préparé à une trajectoire salariale plus élevée pour le reste de sa carrière.

Dire “oui” à plus de promotions et d’opportunités plus tôt dans votre carrière vous donnera souvent de bien meilleurs résultats à long terme, qu’il s’agisse d’élargir votre expérience ou de rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent vous aider à faire avancer votre carrière.