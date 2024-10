Habitations Familiales / G8A Architecture & Urbanisme

©Thomas Causin

Description textuelle fournie par les architectes. La ville de Genève envisage de concevoir l’avenir en tenant compte de la densité croissante de la population et de la préoccupation croissante pour l’impact environnemental. Le complexe de villas « Family Fold » à Genève développe davantage les solutions de conception de densification de la population conceptualisées dans les précédents projets G8A.

L’enceinte verticale qui traverse tous les niveaux, du deuxième étage au sous-sol habitable, permet à chacune des huit villas individuelles de bénéficier d’une abondance de lumière naturelle quel que soit leur emplacement sur le site. La typologie peut alors être reproduite en haute qualité sans jamais perdre sa qualité architecturale. Permettre l’accès à l’éclairage naturel à tous les niveaux améliore non seulement la qualité de vie générale mais permet également l’unisson spatiale, l’enceinte verticale permettant une communication fluide entre les programmes. Un accès indépendant au sous-sol habitable multiplie les possibilités pour les utilisateurs. Un atelier ou un bureau, un espace de vie ou de jeu séparé pour les jeunes générations, une salle de lecture privée ou un bureau.

Le défi pour les concepteurs aujourd’hui est de maintenir la qualité de vie et le sentiment de communauté dans les nouvelles zones qui devraient accueillir un plus grand nombre d’occupants, tout en limitant la consommation d’énergie et les répercussions environnementales. Proposer des blocs résidentiels dotés de technologies de consommation zéro et d’énergies renouvelables contribue à un avenir plus durable.