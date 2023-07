Habitat ReStore fête ses 5 ans à son emplacement actuel – Shaw Local

Will County Habitat for Humanity organise un certain nombre de collectes de fonds par an : Homes for the Hounds, Tinsel and Tinis, et Will County Beer and Bourbon Fest.

Mais l’une de ses plus grandes collectes de fonds est son Joliet ReStore, a déclaré Nicole Murray, directrice exécutive de Will County Habitat for Humanity. Le Joliet ReStore, qui a ouvert ses portes en 2012, a récemment célébré cinq ans dans son emplacement actuel au 1395 Larkin Ave. à Joliet.

« Le ReStore est l’une de nos plus grandes collectes de fonds », a déclaré Murray. « Le produit que nous tirons actuellement du ReStore, après avoir payé nos dépenses, peut se traduire par la construction de quatre maisons par an. »

Le produit du magasin profite à la mission Will County Habitat for Humanity de « fournir des logements abordables aux personnes et aux familles à faible revenu du comté de Will », selon le site Web local d’Habitat pour l’humanité.

L’organisation à but non lucratif est actuellement en mesure de construire 15 maisons par an sur la base du financement actuel. Environ 90 personnes sont sur une liste d’attente, a déclaré Murray.

Le Joliet ReStore est un centre de dons pour Will County Habitat for Humanity. Le magasin vend des meubles et d’autres marchandises neufs et légèrement usagés à la communauté à partir de 50% de sa valeur au détail, a déclaré Heidi Serena, directrice de Joliet ReStore.

« Oh, oui, nous sommes l’un des secrets les mieux gardés de Joliet », a déclaré Serena.

Serena a déclaré que le Joliet ReStore transporte un certain nombre d’articles ménagers, mais qu’il est « lourd » sur les meubles, tels que les canapés et les tables, ainsi que sur les armoires, les portes, les fenêtres, les sols, l’éclairage « et quelques antiquités vraiment intéressantes ».

« [There are] beaucoup de trésors cachés ici », a déclaré Murray. « Nous ne savons pas ce qui apparaîtra jusqu’à ce que la porte du garage s’ouvre. »

Serena a accepté.

« Nous avons eu 10 demi-finales de meubles de patio [delivered] ce printemps », a déclaré Serena.

Murray a déclaré que c’était parce que le ReStore était situé au centre des entrepôts.

« Ce qui rend notre ReStore si unique, c’est qu’il ressemble plus à un centre de dédouanement qu’à un centre de dons », a déclaré Serena. « Quiconque franchit la porte peut le voir. »

Une famille teste un canapé chez Habitat for Humanity ReStore le jeudi 13 juillet 2023 à Joliet.

Avantages du ReStore

Le Joliet ReStore a ouvert ses portes il y a 12 ans en louant un espace au 200 S. Larkin Ave. à Joliet. Will County Habitat for Humanity a ensuite acheté l’ancien bâtiment Century Tile sur Essington Road et a emménagé dans l’espace en juin 2018.

« Nous ne savions pas à l’époque si nous pouvions nous le permettre », a déclaré Murray. « Nous sommes allés dans huit banques différentes et avons été refusés. »

En fin de compte, l’espace a fini par coûter à Habitat pour l’humanité seulement 1 $ de plus que ce qu’il payait en loyer, a déclaré Murray.

« Nous avons pris l’argent de notre loyer et l’avons investi en nous-mêmes », a déclaré Murray. « En étant propriétaire de l’immeuble, nous avons créé un atout pour l’affilié. Dans 25 ans, s’ils veulent le vendre pour une ligne de crédit, ils l’ont maintenant.

En bref, Will County Habitat for Humanity, « a utilisé le modèle » Habitat « sur nous-mêmes. »

Murray et Serena ont grandi avec le magasin. Serena a été embauchée en août 2015, Murray a été embauché en novembre 2015.

Les gens pourraient penser « constructeur » quand ils entendent Will County Habitat for Humanity, a déclaré Murray, mais l’organisation a également des éléments de collecte de fonds, des événements spéciaux, un magasin de détail, des services sociaux et des connaissances financières, qui sont tous nécessaires pour construire 15 maisons par an. année.

Le Joliet ReStore est également bon pour l’environnement.

« Le Joliet ReStore a détourné plus de 1,69 million de livres de la décharge cette année [in items that] autrement, ils auraient été jetés et mis à la poubelle », a déclaré Serena.

Will County Habitat for Humanity utilise cette formule pour déterminer le tonnage détourné des décharges, a déclaré Serena. Il multiplie 1,3 fois le revenu total en dollars du ReStore pour trouver le total des livres. Ce nombre est divisé par 2 000 pour le nombre de tonnes.

« Nous le fixons au juste prix, le mettons sur le sol et le vendons afin que nous soyons prêts pour les prochains à arriver », a déclaré Serena. « Il est rare que nous ayons quelque chose ici plus d’un mois. »

Le Joliet ReStore s’est même «réinventé» pendant la pandémie, a-t-elle déclaré. Lorsque les achats sur place ont été fermés, le Joliet ReStore a ajouté un composant en ligne.

« La boutique en ligne a rapporté près de 400 000 dollars depuis avril 2020 », a déclaré Serena. « Cela a presque fait un autre magasin pour nous. »

Joybird, une gamme de meubles et d’articles haut de gamme de La-Z-Boy Inc., s’est bien vendue pendant la pandémie, a déclaré Serena. Les meubles modernes du milieu du siècle sont également très populaires maintenant, a-t-elle déclaré.

« Nous avons eu des gens qui sont venus jusqu’à Kansas City, Kansas, quand ils ont découvert à quel point nos prix étaient avantageux », a déclaré Serena.

Des dizaines de fauteuils inclinables sont exposés à Habitat for Humanity ReStore le jeudi 13 juillet 2023 à Joliet.

Un exemple d’espace communautaire

Lorsque Will County Habitat for Humanity a déménagé à Essington Road, Serena a imaginé un espace que la communauté pourrait utiliser autrement. Le Joliet ReStore a de la place à utiliser pour la formation et les conférences ainsi que de l’espace pour que les gens puissent organiser des douches nuptiales, des remises de diplômes et des fêtes de Noël, et des événements similaires.

« Nous avons les tables et les chaises ici », a déclaré Serena en riant. « Et nous transformons le comptoir en bar. »

La semaine dernière, le Joliet ReStore a organisé une célébration de plusieurs jours pour honorer ses cinq années de succès à l’emplacement actuel.

L’inauguration du 13 juillet a fêté sa nouvelle adhésion avec le Chambre de commerce de la région de Plainfield Shorewood.

Puis, au cours du week-end, le Joliet ReStore a organisé une «vente sauvage», avec des articles sélectionnés à un prix réduit de 70%.

Mais ces festivités honoraient vraiment le soutien de la communauté, a déclaré Murray.

«Ce bâtiment et ce qui se passe ici ne seraient pas possibles sans les gens qui viennent ici et font leurs courses. Et cela se traduit par la construction de maisons.

Pour information, visitez habitatwill.org/restore.