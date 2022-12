Habitat pour l’humanité reçoit 20 000 $ du Miller Media Group Charitable Trust – Shaw Local

Habitat pour l’humanité des comtés de La Salle-Bureau-Putnam a récemment reçu une subvention de contrepartie de 20 000 $ du Miller Media Group Charitable Trust.

La subvention de contrepartie correspondra aux dons versés à l’appel annuel de fin d’année d’Habitat pour l’humanité, correspondant dollar pour dollar à chaque contribution effectuée au cours du mois de décembre.

« Nous sommes vraiment surpris et ravis d’avoir cette opportunité. C’est un cadeau de Noël fantastique, alors nous encourageons tout le monde à nous aider à en faire un succès et à contribuer à Habitat. Cela augmente vraiment l’impact de votre don et double le bien que vous pouvez faire », a déclaré le directeur général Todd Volker.

Les contributions peuvent être faites en contactant le 815-434-2041.

Habitat for Humanity construit des maisons dans les comtés de La Salle, Bureau et Putnam, et l’organisation travaille également avec des personnes qualifiées en matière de revenus qui ont besoin de réparations essentielles. Le ReStore d’Habitat pour l’humanité, 1011 Shooting Park Road, Pérou, assiste cette mission.