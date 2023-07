Habitat pour l’humanité prend des demandes pour la maison de Princeton – Shaw Local

Habitat pour l’humanité des comtés de La Salle-Bureau-Putnam a ouvert les candidatures pour sa construction de maisons en 2023 à Princeton.

Le directeur exécutif d’Habitat pour l’humanité, Todd Volker, a parlé du projet lors de la réunion du conseil municipal de La Salle lundi.

« C’est un excellent programme qui offre aux gens un coup de main, pas une aumône pour aider leur sort dans la vie », a déclaré Volker. « Ils veulent passer du statut de locataires à celui de posséder enfin leur propre terrain, ayant une sorte de participation dans leur propre avenir. »

Habitat for Humanity est une organisation à but non lucratif qui fournit des logements abordables aux familles dans le besoin. Mis à part certains membres du personnel et des entrepreneurs, une grande partie du travail est basée sur le bénévolat. La famille choisie aidera également à travailler sur la maison.

Pour être admissibles, les candidats doivent démontrer qu’ils ont besoin d’un logement adéquat, être disposés à s’associer à Habitat pour la construction de la maison et démontrer leur capacité à rembourser un prêt hypothécaire abordable à faible taux d’intérêt.

Il existe des niveaux de revenu maximum en fonction du nombre de personnes qui vivront dans le ménage. Les particuliers, ainsi que les familles, peuvent postuler, et les candidats doivent être soit des citoyens américains, soit des étrangers résidents permanents ayant un emploi continu au cours des cinq prochaines années.

La maison sera construite au 1013 N. Cherry St. Les résidents des comtés de La Salle, Bureau et Putnam sont éligibles pour postuler.

Volker a déclaré que le projet favorisera le développement économique et servira de « mini projet de développement économique ».

« Nous amenons les propriétaires à payer leurs impôts comme vous et moi et leur donnons une chance de construire leur vie », a-t-il déclaré.

Habitat construit une maison de trois chambres qui devrait être d’environ 1 500 pieds carrés pour une famille Mendota qui devrait être achevée cet été. La famille a consacré 500 heures de travail à la « maison de ses rêves » et à un versement hypothécaire.

Le maire de La Salle, Jeff Grove, a déclaré que le projet offre la possibilité d’acheter une première maison et la possibilité de constituer un capital.

« C’est vraiment incroyable, pas seulement bon pour la famille, mais pour la communauté qui se rassemble pour y arriver », a déclaré Grove. « Je pense que c’est une question d’accomplissement… de construire quelque chose ensemble. »

Pour des questions sur la maison ou pour obtenir une demande, visitez le site Web d’Habitat pour l’humanité à www.localhabitat.orgappelez le bureau du Pérou au 815-434-2041 ou visitez le Peru ReStore, 1011 Shooting Park Road.

La date limite de soumission des candidatures est le 18 août.