Habitat pour l’humanité ouvre un nouveau bureau à McHenry – Shaw Local

Habitat pour l’humanité du comté de McHenry a célébré l’ouverture d’un nouveau bureau à McHenry avec la chambre de commerce de la région de McHenry.

La célébration de jeudi a pris la forme d’une coupe de ruban et a vu plusieurs bénévoles et autres membres de la chambre faire une apparition, a déclaré la présidente de la Chambre, Molly Ostap.

Le président Jerry Monica a déclaré que le bureau devait aider à élargir ce que l’organisation peut faire. Depuis 10 ans, cela fonctionne à partir de l’église des Saints Apôtres à McHenry. Après avoir essayé de le reconfigurer, ils ont accepté de l’avoir dépassé.

Pour ajouter à cela, à Woodstock, l’organisation possède un entrepôt, a déclaré Monica. Cela, ainsi que les services administratifs qui étaient gérés à partir de l’église, seront gérés dans le nouveau bâtiment.

“Cela va aider à long terme”, a déclaré Monica.

Habitat pour l’humanité possède également deux friperies en ville qui proposent des matériaux de construction, appelés ReStores, dont l’un est situé à côté de son nouveau bureau à McHenry. Le second est hors de Woodstock, a déclaré Monica. Le nouveau bâtiment les aidera également, car ils peuvent désormais trier les palettes et les matériaux dans le nouveau bâtiment plutôt que dans les magasins eux-mêmes.

Dans le cadre de l’événement, les personnes présentes ont eu droit à des rafraîchissements et à une visite du bâtiment, a déclaré Ostap.

“Le taux de participation a été fantastique”, a déclaré Ostap. “C’est une chose merveilleuse pour notre communauté.”

Monica a rendu hommage à son équipe pour l’avoir mis en place.

“Ils ont fait un travail formidable pour organiser les choses”, a-t-il déclaré.

Ostap a déclaré qu’Habitat for Humanity, en plus d’être une organisation connue pour servir ceux qui ont besoin d’un logement, a également été un membre actif de la communauté et de la chambre. Il a accueilli beaucoup de parrainages, a-t-elle déclaré.

“Vous pensez à ce qu’ils font pour la communauté, mais ils ont été si bons pour la communauté en général”, a-t-elle déclaré. “Ils sont un grand membre de la chambre.”

Monique a accepté. Il a déclaré que pendant des années, l’objectif d’Habitat pour l’humanité était centré sur le nombre de maisons construites. Maintenant, il s’agit du nombre de personnes qui ont été aidées. Et avec la pénurie de logements abordables dans la région, a-t-il dit, il est important de travailler avec d’autres organisations pour aider à remédier au problème.

« Il est très important pour nous d’avoir une présence sociale et de faire appel à des bénévoles », a-t-il déclaré.