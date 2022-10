Habitat pour l’humanité donne les clés d’un avenir heureux à Lake Country – Kelowna Capital News

La vie de huit familles a changé le 3 octobre, après avoir reçu les clés de leur nouvelle maison.

Habitat pour l’humanité a organisé une cérémonie clé à Lake Country pour souligner le travail acharné que leurs équipes ont mis dans les constructions et pour donner aux récipiendaires des maisons l’occasion de voir les constructions dans les dernières étapes d’achèvement.

Un triplex était disponible pour une tournée.

Ce sera la nouvelle maison d’une mère célibataire, de ses deux adolescents et d’un chat nommé Fluffy.

La famille avait vu leur maison à divers stades de développement, mais lors de la cérémonie des clés, ils ont eu l’occasion de faire une dernière promenade dans leur maison achevée.

Outre leurs chambres, les adolescents étaient plus enthousiastes pour la baignoire profonde, où ils pourront laver Fluffy.

Après avoir été sélectionnée pour le projet, la famille a attendu avec impatience pendant près de deux ans jusqu’à ce que la construction soit terminée. En plus des clés d’une nouvelle maison, les propriétaires reçoivent une éducation financière et sont mis en place avec un mode de paiement hypothécaire qui correspond à leurs revenus.

Andres Manifold, PDG d’Habitat for Humanity, a déclaré que son organisation avait reçu plus de 400 candidatures pour les huit maisons en rangée en cours de construction. Elle a dit qu’un quadruplex devrait maintenant entrer en face des maisons en rangée qui abriteront encore plus de familles méritantes.

Manifold a déclaré que 416 maisons ont été construites à travers le Canada, en partenariat avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

« Le problème de l’abordabilité du logement dans l’Okanagan est une réalité et une action concrète est nécessaire. Alors que la crise de l’inabordabilité s’aggrave, l’urgence de logements plus abordables va de pair », a déclaré Manifold.

« Chacune de ces familles que nous accueillons dans leurs maisons à Lake Country représente la solution à ce besoin croissant de logement.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

logement abordableBC HousingFamilles familialesLake Country