Habitat for Humanity va construire une maison au Pérou – Shaw Local

Habitat pour l’humanité commencera bientôt son prochain projet au Pérou — l’organisation construira une maison pour une famille à faible revenu avec l’aide de la ville et de la communauté.

Le conseil municipal a adopté lundi une ordonnance approuvant la vente d’un terrain à Habitat pour l’humanité et un accord de collaboration sur le projet. La ville apportera son aide à l’organisme, et en échange, Habitat offrira un logement de qualité à une famille à faible revenu méritante.

« J’ai pensé que c’était une excellente idée, et le conseil a sauté à bord… alors nous sommes ravis », a déclaré le maire Ken Kolowski. “C’est quelque chose d’excitant… et ça va aider une famille à s’agrandir.”

Le directeur général d’Habitat pour l’humanité, Todd Volker, a présenté au conseil le projet proposé. Volker a déclaré que le projet favorisera le développement économique et servira de mini-quartier TIF pour la ville.

“Ce que vous obtenez à long terme, c’est une famille qui fait partie de la communauté et ils deviennent des contribuables réguliers et des propriétaires fonciers réguliers”, a déclaré Volker. “L’argent qu’ils auraient dépensé en loyer chaque mois va à l’hypothèque… et c’est une bonne façon d’utiliser la propriété.”

La propriété où la maison sera construite est située au 1124 Buffalo St. au Pérou. Il y avait autrefois “une maison de plain-pied délabrée” construite en 1898 à cet endroit, selon l’ordonnance de la ville. La maison a été démolie en 2012 lorsque la ville a acheté la propriété et c’est un terrain vacant depuis 10 ans.

La date limite d’achèvement est le 1er juin 2024. Habitat for Humanity, assisté de la ville, mènera un processus de candidature pour choisir la famille qui habitera la maison. Volker a déclaré que ces maisons sont construites pour les personnes qui souhaitent posséder une maison dans une communauté avec un bon revenu mais qui ne peuvent pas se permettre de verser un acompte sur une maison. Les logements sont généralement destinés aux familles qui débutent et sont généralement des maisons de deux ou trois chambres.

Habitat for Humanity est une organisation à but non lucratif qui fournit des logements abordables aux familles dans le besoin. Mis à part certains membres du personnel et des entrepreneurs, une grande partie du travail est basée sur le bénévolat. La famille choisie aidera également à travailler sur la maison.

Dans le cadre de l’entente, la Ville contribuera à faire connaître le projet et le processus de sélection des familles. Il organisera également une journée portes ouvertes communautaire avec Habitat pour fournir des informations sur le projet et encourager les bénévoles et les entreprises locales à participer.

Pour plus d’informations et des mises à jour futures, consultez le site Web de la ville à https://www.peru.il.us/ ou la page Facebook de la ville au https://www.facebook.com/peru.illinois.