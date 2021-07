Habillés en super-héros, le personnel de nettoyage des vitres rend les patients heureux à l’hôpital du Canada

Au lieu de super-héros luttant contre le crime, certains héros « combattant la saleté » ont fait leur apparition dans un hôpital pour enfants au Canada. Avec pour mission de répandre la joie et les sourires, une équipe de laveurs de vitres s’est déguisée en super-héros pour les jeunes patients d’un hôpital pour enfants. Plusieurs super-héros préférés des enfants se sont réunis à l’unité pédiatrique de l’Hôpital général de Kingston pour remonter le moral de leurs petits fans. Dans un tweet du compte Twitter officiel de l’hôpital général de Kingston, quelques images du geste réconfortant ont été partagées le 17 juillet. Habillés en Hulk, Thor, Spider Man et Iron Man, l’événement semblait être une autre réunion des Avengers en tant que héros de Marvel. a pris vie pour les enfants.

Sur les photos, des employés d’Elite Window Cleaning se sont présentés aux fenêtres des chambres d’enfants déguisés en personnages de super-héros pour la « Journée des super-héros » annuelle, portant des affiches avec des mots encourageants. Suspendus au toit du bâtiment, ils ont également posé avec les enfants comme remonté leur moral. La légende du message disait que les héros de la santé ont reçu un soutien aujourd’hui lorsque les super-héros ont fait sourire les jeunes patients. Le personnel de l’entreprise de nettoyage est descendu en rappel dans le bâtiment non seulement pour lutter contre la saleté, mais aussi pour divertir et distraire les patients, la famille et le personnel.

Un membre du personnel déguisé en Spider Man portait une affiche avec les mots « Tu es un héros » tandis qu’un autre disait « Tu es incroyable ». Tu es courageux. Tu es fort.’ En revanche, Iron Man et Thor ont posé avec les petits patients. Les images ont conquis les cœurs et sont largement partagées sur Internet. Comme clairement visible sur les photos, les enfants étaient ravis d’avoir un aperçu de leurs super-héros préférés, leur apportant des acclamations et des sourires.

S’adressant à CTV News, les enfants ont partagé leur enthousiasme par l’agréable surprise. L’un des patients, Elisha Alarios, diagnostiqué hémophile à l’âge de 4 mois à peine, a déclaré à la chaîne d’information qu’ils étaient ses super-héros préférés alors qu’ils montaient dans le bâtiment parce qu’il les aimait. Son père, David Alarios, a expliqué qu’Elisha tire sa force des bandes dessinées de super-héros qui l’ont aidé à traverser certaines infusions.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici