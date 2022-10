Habiller cet Halloween? Oubliez le costume d’infirmière sexy, dit l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Le 31 octobre approche à grands pas, mais il y a un costume qui, selon l’Ordre des infirmières du Québec, est tout simplement trop effrayant pour Halloween.

Une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux demande aux clients de ne pas accepter le costume et le stéréotype sexy de l’infirmière, affirmant que cela nuit à la perception de la profession largement dominée par les femmes.

La campagne a été lancée par l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec (connu sous son acronyme français, l’OIIQ). Dans un vidéo mise en ligne Lundi, l’ordre demande aux fêtards d’Halloween d’envisager de se déguiser en véritable infirmière – avec des gommages et un masque.

“Les infirmières prennent soin de tout le monde”, dit la vidéo, “alors prenons soin de leur image”.

Luc Mathieu, président de l’OIIQ, a déclaré profiter de l’Halloween pour parler de la façon dont les infirmières sont souvent représentées dans la culture populaire.

“La sexualisation des uniformes d’infirmières perpétue des stéréotypes et des fantasmes sexistes et dégradants sur la profession et l’expertise des infirmières”, a déclaré Mathieu à CBC.

REGARDER | Les travailleurs de la santé et les acheteurs de costumes d’Halloween se penchent sur la tenue d’infirmière sexy : La campagne des déguisements d’infirmières fait débat Un appel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec à repenser les costumes d’infirmières a amené à s’interroger sur l’image qu’ils véhiculent.

Impact réel sur les infirmières

Natalie Stake-Doucet, infirmière autorisée et présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Québec, a déclaré qu’elle avait vu l’impact du cliché de première main.

“Je suis infirmière depuis 12 ans. J’ai vu à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser”, a-t-elle déclaré. “Les choses que nous avons subies de la part des patients, des amis, de la famille … nous recevons souvent des trucs comme, ‘oh tu es une infirmière, ça veut dire que tu es une nymphomane’ ou quelque chose comme ça.”

“Mais nous sommes tous éduqués et formés pour prendre soin des gens de manière professionnelle.”

Stake-Doucet a déclaré que les costumes sexy en général ne sont pas le problème – si quelqu’un veut porter un costume qui montre plus de peau, ça va, dit-elle.

Natalie Stake-Doucet est infirmière autorisée et présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Québec. Elle a dit que les gens devraient être autorisés à porter des costumes révélateurs, mais s’inquiète de la façon dont les soins infirmiers sont représentés. (Jean-Claude Taliana/CBC)

“[This is about] comment les infirmières sont commercialisées comme un costume d’Halloween », a-t-elle déclaré. « N’importe qui peut s’habiller comme il veut… mais il s’agit de commercialiser une profession comme étant hypersexualisée.

Giselle Wilson, infirmière à l’Hôpital Royal Victoria, a convenu que les infirmières doivent être considérées comme des professionnelles, surtout à la sortie de la pandémie.

Mais elle a dit qu’elle pensait davantage aux problèmes institutionnels, surtout après les élections provinciales, où les soins de santé ont souvent pris le pas sur d’autres problèmes.

“Si vous voulez vous habiller en infirmière – que ce soit une infirmière sexy ou une vraie infirmière en tenue de travail… nous n’avons pas besoin d’en être offensés”, a-t-elle déclaré. “Personnellement, je ne le suis pas.”

“Halloween n’est pas sérieux. C’est un événement amusant. C’est pour que les gens s’amusent.”