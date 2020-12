Dans une année où la plupart d’entre nous portaient nos pantalons de survêtement et des vêtements confortables pendant que nous passions notre coronavirus lockdown, la recherche a montré que plus nous nous habillons pour nos repas, plus nous mangeons sainement. Un rapport publié dans le

Journal of Business Research Des chercheurs chinois ont montré que porter des vêtements plus intelligents tout en mangeant rend les gens plus conscients de l’impression qu’ils font, ce qui les conduit à opter pour de meilleurs choix. Selon un Courrier quotidien rapport, le test a été réalisé sur 79 étudiants dans une université du sud de la Chine.

Ils étaient divisés entre ceux qui portaient des costumes et des jeans et offraient le choix entre des croustilles et des tomates cerises comme collation de l’après-midi. Près de la moitié des participants habillés formellement ont refusé de manger quoi que ce soit. Les autres 2% ont fini par échantillonner les chips. Contrairement à eux, près de 40% des personnes en jeans mangeaient les deux. Et parmi ceux qui portaient des jeans, un quart ne consommait que les chips.

Les résultats ont également révélé que ceux qui portaient des vêtements confortables ont opté pour des aliments moins sains. Cependant, les chercheurs chinois ont déclaré que les étudiants en tenue de soirée ressentaient une plus grande retenue et une plus grande maîtrise de soi, ce qui se traduisait par des choix plus sains. Les chercheurs ont également mené une autre expérience où 277 personnes ont été divisées en fonction de leur style vestimentaire et ont été invitées à choisir entre des collations aux amandes ou des chips à la caisse d’un supermarché. Parmi ceux-ci, les deux tiers d’entre eux en costume ont choisi de manger des amandes contre la moitié de ceux en jean.

Selon le Courrier quotidien,L’équipe de chercheurs chinois dirigée par un professeur de marketing à l’Asia Europe Business School de Shanghai, Xuehua Wang, a déclaré que leurs résultats avaient des implications importantes pour les décideurs. L’équipe de chercheurs chinois a en outre interrogé 288 personnes sur les choix alimentaires qu’elles feraient en fonction du type de vêtements qu’elles portaient. Leur étude a révélé que les personnes en tenue de soirée avaient un sentiment accru d’estime de soi, ce qui les poussait à manger des aliments plus sains.

La recherche intervient à un moment où la plupart d’entre nous sont coincés à la maison pour freiner la propagation des coronavirus et arrêté d’aller au restaurant. Une enquête par Spécial étude sur les aliments pour chasseurs Le rapport a révélé que 54% des Américains ont accepté de cuisiner plus qu’avant la pandémie, tandis que 75% ont déclaré avoir gagné plus confiance en la cuisine et 51% ont déclaré qu’ils continueraient à cuisiner davantage après la fin de la pandémie.