Haberman suggère que Trump voulait utiliser le procès Caroll pour une campagne de collecte de fonds

La journaliste du New York Times, Maggie Haberman, a déclaré que l’ancien président Trump utilisait ses problèmes juridiques au profit de sa campagne de réélection, notamment en participant au procès en diffamation de l’auteur E. Jean Carroll cette semaine.

“Je veux dire, il a fusionné ses affaires juridiques et sa campagne politique pour qu’elles soient impossibles à distinguer”, a-t-elle déclaré aux co-animateurs de King Charles de CNN, Gayle King et Charles Barkley. “Il collecte des fonds pour toutes les affaires juridiques.”

Haberman, qui a écrit le livre « Confidence Man : The Making of Donald Trump and Breaking of America », a suggéré que l’arrivée de Trump dans l’affaire civile était plus une question d’obtenir du soutien qu’un véritable procès.

« Il s’agissait d’une affaire civile. Il n’était pas obligé d’être là aujourd’hui. Il a choisi d’être là », a-t-elle soutenu dans l’interview, souligné par Mediaite. “Il ne s’agit pas d’un procès pénal où il devrait être présent au tribunal.”

“Mais la plupart de ses partisans ne font pas la différence”, a poursuivi Haberman. « Ils n’entendent pas la différence. Ils entendent simplement le bruit indiquant qu’il est sous le feu et ils se mettent à l’écoute de cette façon et ils lui donnent de l’argent de cette façon.

Elle a ajouté : « Et donc, il s’intéresse vraiment à cela parce qu’il a appris la leçon qu’il y a un avantage pour lui, politiquement. »

Trump, l’actuel favori de la primaire présidentielle du GOP de 2024, a tenu à faire une pause dans la campagne électorale afin de se présenter au procès à New York. Il a également failli être expulsé de la salle d’audience par le juge Robert Kaplan pour avoir été « perturbateur ».

Le procès en diffamation intervient quelques mois après que Trump ait été reconnu responsable de violences sexuelles après que Carroll l’ait accusé de l’avoir violée dans les années 1990. Il a été condamné à payer à Carroll 5 millions de dollars de dommages et intérêts, bien qu’il ait nié tout acte répréhensible.

Dans le procès en cours, suite aux allégations formulées par l’auteur en 2019, Carroll réclame au moins 10 millions de dollars de dommages et intérêts pour ses dénégations.

Haberman a fait valoir que Trump voulait détourner l’attention de l’affaire réelle et la ramener sur lui.

“Dans ce cas, il s’est présenté à son témoignage et donc au lieu de parler de son témoignage, nous parlons du fait qu’il faisait du bruit”, a soutenu Haberman.

Même si Trump n’a pas été exclu du procès, elle a affirmé que l’ancien président aurait en fait aimé l’être, « parce qu’il prétendrait alors qu’il était une victime ».