Haason Reddick met fin à son contrat après des rumeurs commerciales, les Jets renonceront à plus de 12 millions de dollars d’amendes | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

L’impasse de longue date entre les Jets de New York et le rusher Haason Reddick a finalement atteint sa conclusion.

Reddick a ensuite raté les six premiers matchs de la saison de New York contre les 49ers de San Francisco, les Titans du Tennessee, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Broncos de Denver, les Vikings du Minnesota et les Bills de Buffalo.

Schefter a rapporté avant le match des Titans que les deux parties étaient « incapables de combler leurs différends et qu’un accord ne semble pas proche pour le moment ». L’ailier défensif des Jets Jermaine Johnson souffert un Achille déchiré dans ce match, rendant l’absence de Reddick encore plus préoccupante.

les SNY Connor Hughes a rapporté en juillet que les Jets avaient offert à Reddick une prolongation de contrat qu’il avait refusée avant l’échange. Il aurait accepté de participer au programme intersaison de l’équipe, car les Jets étaient prêts à négocier pour lui un nouvel accord qui dépendait de ses performances au début de la saison. Au lieu de cela, il « a maintenu un contact minimal avec l’organisation » et a choisi de ne pas se présenter du tout, et les Jets ont refusé de négocier jusqu’à ce qu’il se présente au camp d’entraînement.

Reddick a été abandonné par ses agents de la CAA et embauché Rosenhaus et Ryan Matha comme nouveaux représentants. Rosenhaus a déclaré qu’il assisterait au match de la sixième semaine de New York contre Buffalo et a exprimé son optimisme quant à la résolution de la situation, déclarant à Schefter : « Haason aimerait être un New York Jet pour les années à venir, et notre objectif est d’y parvenir. »