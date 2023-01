Haas dévoile une nouvelle livrée de Formule 1 pour Kevin Magnussen et Nico Hulkenberg pour lancer la saison de lancement de voitures 2023

Haas est devenue la première équipe à dévoiler son nouveau look pour la Formule 1 2023.

Lançant la saison de lancement du sport avec une livrée rouge, blanche et en grande partie noire mise à jour qui comprend le nouveau sponsor en titre MoneyGram, l’équipe américaine a dévoilé mardi des photos de sa nouvelle voiture VF-23 en ligne avant un shakedown à Silverstone le 11 février.

Leur challenger 2023 – bien qu’il ne subisse pas un rafraîchissement aussi important que l’année dernière après la refonte des règles de la F1 – devrait être très différent, Haas gardant actuellement ses cartes près de sa poitrine.

Ils viseront à s’appuyer sur leur meilleure saison depuis 2018 après avoir terminé huitième du championnat l’an dernier, et ont une nouvelle signature à Nico Hulkenberg pour s’associer à Kevin Magnussen, en remplacement de Mick Schumacher.

Les champions du monde Red Bull auront le premier lancement à grande échelle ce vendredi, à New York.

La révélation de Haas donne le coup d’envoi de trois semaines de lancements avant le début des tests de pré-saison du 22 au 25 février.

La saison 2023 commence alors avec la course d’ouverture, le GP de Bahreïn, le 5 mars.

Les tests, ainsi que tous les entraînements, qualifications et courses sont tous en direct sur Sky Sports F1 cette année.

F1 2023 : Quand les nouvelles voitures seront-elles dévoilées ? Date Équipe Emplacement 31 janvier Haas (lancement de livrée) En ligne 3 février Redbull New York 6 février Williams (lancement de livrée) En ligne 7 février Alfa Romeo Zurich 11 février AlphaTauri New York 13 février Aston Martin Silverstone 13 février McLaren Woking 14 Février Ferrari Maranello 15 février Mercedes Silverstone 16 février Alpin Londres

À quoi s’attendre de Haas en 2023 ?

Après trois ans dans les deux dernières positions du championnat, Haas était l’un des forfaits surprises au début de la révolution de 2022, marquant des points dans chacune des deux premières courses et se classant cinquième lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn.

Haas en F1 2023 Chauffeur Kévin Magnussen Chauffeur Nico Hülkenberg Chef d’équipe Günther Steiner Nom de la voiture VF-23 Moteur Ferrari Fin du championnat 2022 8ème Meilleur résultat au championnat 5e (2018) Victoires de course 0 Podiums 0 (meilleur résultat 4ème)

Cependant, il n’y a eu que quatre manches marquant des points après ce début, et Haas a finalement terminé huitième – ce qui était toujours son meilleur résultat depuis qu’il a rejoint la F1 en 2016.

Bénéficiant toujours d’un partenariat étroit avec Ferrari, qui fournit leurs moteurs, le changement majeur par rapport à Haas cette année vient avec Hulkenberg rejoignant l’équipe pour former une équipe de pilotes expérimentés avec Magnussen.

Hulkenberg, 35 ans, revient en F1 après trois ans d’absence de la grille, alors que son stock a en fait augmenté avec ses apparitions éphémères en réserve. Bien qu’il soit très apprécié – en particulier pour sa carrière junior et son passage chez Force India – l’Allemand détient toujours le record du plus grand nombre de départs en course (181) sans podium.

Il remplace Schumacher, le fils de la légende de la F1 Michael, qui a passé deux bonnes années avec Haas mais a finalement commis trop d’erreurs coûteuses en 2021, en plus d’être battu par Magnussen qui n’a rejoint l’équipe qu’en remplacement de dernière minute de Nikita Mazepin. avant l’ouverture de l’année dernière.

“J’aime la livrée, c’est sans aucun doute un look plus élevé et modernisé qui convient alors que nous entrons dans une nouvelle ère aux côtés de MoneyGram en tant que partenaire titre”, a déclaré le patron de l’équipe Guenther Steiner.

“C’est une période passionnante de l’année pour la Formule 1 et c’est formidable que nous soyons les premiers à présenter notre livrée, mais notre attention est résolument tournée vers la mise en piste du VF-23 et la préparation de la saison à venir.

“Nous avons vraiment quelque chose sur quoi bâtir après les performances de l’année dernière. Toute l’organisation a travaillé dur pour atteindre ce point et évidemment, avec Kevin (Magnussen) et Nico (Hülkenberg), nous avons deux talents éprouvés pour marquer des points derrière le volant. J’ai hâte de commencer.”

Nico Hulkenberg dit qu'il est frais et affamé alors qu'il se prépare à faire un retour à plein temps en F1 pour la première fois depuis 2019 après avoir remplacé Mick Schumacher chez Haas pour la saison 2023.

La livrée de Haas au fil des ans

Haas avait un look noir et or pour 2019 en raison de son accord avec Rich Energy

L’équipe est revenue au blanc et au rouge pour 2020, mais a de nouveau terminé neuvième

En 2021, Haas a accueilli un nouveau sponsor et un couple de pilotes débutants, terminant en bas du classement

Haas avait une livrée similaire l’année dernière, s’améliorant après la révolution des règles de la F1

Quoi de neuf sur les voitures pour 2023 ?

Bien qu’il n’y ait pas de révision des règles pour l’année prochaine comme il y en avait pour 2022, il y a des changements subtils dans les règles et les voitures dont les équipes peuvent profiter.

Le plus notable est une hauteur de caisse plus élevée. Il s’agit essentiellement de soulever les voitures plus haut du sol pour aider à réduire le phénomène de “marsouinage” rebondissant qui a affecté les équipes – notamment Mercedes – en 2022.

Cela se fait en soulevant le bord du sol et la gorge, tandis que le bord du diffuseur a également été rigidifié. Il existe également un capteur supplémentaire pour surveiller efficacement le marsouinage.

Bien que ceux-ci soient principalement pour des raisons de sécurité et devraient initialement coûter du temps aux équipes en raison d’un sol plus rigide, cela pourrait également réduire le champ avec une hauteur de caisse plus élevée qui aurait été la clé des voitures Red Bull et Ferrari 2023.

Les autres changements apportés aux voitures concernent l’interdiction des conceptions telles que l’aileron arrière d’Aston Martin et l’aileron avant de Mercedes à partir de 2023, et d’autres ajouts de sécurité.

Les arceaux de sécurité, par exemple, ont été renforcés suite à l’accident dramatique de Zhou Guanyu à Silverstone l’année dernière.