Haas conserve Nico Hulkenberg et Kevin Magnussen pour la saison 2024 de Formule 1

Kevin Magnussen (à gauche) et Nico Hulkenberg continueront de piloter pour Haas en 2024

Haas a confirmé que son équipage actuel composé de Nico Hulkenberg et Kevin Magnussen sera retenu pour la saison 2024 de Formule 1.

L’avenir d’aucun des deux pilotes au sein de l’équipe au-delà de la fin de la campagne 2023 n’avait été confirmé auparavant, l’équipe ayant annoncé les prolongations jeudi avant le Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end.

Hulkenberg, 36 ans, a fait un retour extrêmement impressionnant sur la grille, après avoir remplacé Mick Schumacher après trois ans sans entraînement permanent.

Pour Magnussen, qui est revenu chez Haas pour un deuxième passage avec l’équipe en 2022, la saison prochaine sera sa septième avec l’équipe américaine.

« Je pense qu’il est prudent de dire que nous avons eu un duo de pilotes extrêmement solide cette saison en Formule 1 et qu’en fin de compte, il n’y avait aucune raison de chercher à changer cela à l’avenir », a déclaré Guenther Steiner, directeur de l’équipe Haas.

« Kevin est évidemment une personne très connue de nous, et je suis ravi qu’il revienne pour ce qui sera sa septième saison sous les couleurs de Haas. Avec 113 départs pour notre seule équipe, nous savons où se situent ses points forts et ses connaissances. et l’expérience de notre organisation s’y prête également très bien.

« De l’autre côté du garage, Nico s’est simplement intégré sans bruit ni fanfare et s’est révélé être un membre précieux de l’équipe. Il approche les 200 départs en Formule 1 et nous sommes très heureux de bénéficier de cette expérience derrière la roue. »

Hülkenberg s’est rapidement réacclimaté à la F1 et mène l’équipe avec neuf points pour se classer 14ème au classement des pilotes.

« C’est bien de régler les choses plus tôt pour la saison prochaine afin de rester concentrés sur la course et l’amélioration des performances », a déclaré Hülkenberg.

« J’aime faire partie de l’équipe et je partage la passion de Gene et Guenther. Nous concourons dans un milieu de terrain très serré et j’ai hâte de bâtir sur ce que nous avons fait ensemble jusqu’à présent et de faire avancer cela jusqu’en 2024. «

Après une solide campagne 2022 à son retour dans l’équipe, l’avenir de Magnussen semblait peut-être moins assuré au milieu d’un déficit de qualification de 9-3 contre Hülkenberg, mais Steiner a conservé sa confiance dans le joueur de 30 ans.

« Je suis évidemment très heureux de voir ma relation avec MoneyGram Haas F1 Team se prolonger une fois de plus », a déclaré Magnussen.

« Mon retour en 2022 avait été inattendu mais a été rempli de nombreux moments forts, et même si cette saison ne s’est pas déroulée comme nous l’espérions, nous avons quand même réussi à marquer des points et à montrer le potentiel de notre package.

« Il reste encore beaucoup de courses en 2023 et nous avons beaucoup de travail à faire pour continuer à comprendre le VF-23 – cet apprentissage peut être appliqué à la voiture de 2024. »

Haas est huitième au classement des constructeurs alors que la saison reprend à Zandvoort après les vacances d’été, l’équipe cherchant à progresser au milieu de terrain lors des 10 dernières courses de la saison.

Steiner a ajouté : « Nous avons dû résoudre nos problèmes cette saison concernant le VF-23, nous ne nous en cachons pas, mais nous avons été extrêmement chanceux d’avoir eu deux pilotes dont les retours sont inestimables pour aider notre ingénierie. objectifs.

« Kevin et Nico se sont bien entendus dès le départ et ensemble, ils ont tous deux marqué des points, et, en particulier, Nico a excellé en qualifications – entrant en Q3 à six reprises. N’ayant pas couru en Formule 1 à plein temps depuis 2019 cela montre à quel point il est professionnel et comment il prend soin de lui physiquement.

« Kevin et Nico apprécient clairement leur temps dans le sport, ils ont tous deux la tête mature sur leurs épaules et ils comprennent fondamentalement ce que nous leur demandons. À notre tour, c’est maintenant à nous, en tant qu’équipe, de regarder vers l’avenir. jusqu’en 2024 et veiller à ce que nous ayons une voiture capable de marquer des points de manière constante. »

