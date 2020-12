Haas a condamné mercredi la récente embauche Nikita Mazepin pour une vidéo odieuse montrant le conducteur en train de tâtonner une femme sur le siège arrière d’une voiture.

Le Russe de 21 ans a été annoncé la semaine dernière comme pilote de l’équipe américaine de Formule 1 en 2021. Il a posté la vidéo sur Instagram Stories et elle a rapidement circulé sur les réseaux sociaux avant que Mazepin ne supprime le clip.

Haas F1 Team ne tolère pas le comportement de Nikita Mazepin dans la vidéo récemment publiée sur ses réseaux sociaux. De plus, le fait même que la vidéo ait été publiée sur les réseaux sociaux est également odieux pour Haas F1 Team. La question est traitée en interne », a déclaré l’équipe dans un communiqué.

Dans la vidéo, Mazepin atteint du siège passager d’une voiture et touche la poitrine d’une femme non identifiée assise sur le siège arrière. La femme bouge sa main en réaction au toucher, puis lève son majeur et couvre la caméra.

Mazepin a posté des excuses sur Twitter pour ses «actions récentes en termes de mon propre comportement inapproprié et le fait qu’il a été publié sur les médias sociaux.

Je suis désolé pour l’infraction que j’ai causée à juste titre et pour l’embarras, j’ai porté à Haas F1 Team, a écrit Mazepin. «Je dois me tenir à un niveau plus élevé en tant que pilote de Formule 1 et je reconnais que je me suis laissé tomber moi-même et beaucoup de gens. Je promets que j’en tirerai des leçons.

Mazepin est le fils du milliardaire russe Dmitry Mazepin, qui soutient financièrement l’effort de course. Nikita Mazepin sera coéquipière à Haas avec Mick Schumacher, le champion de Formule 2 et fils du septuple champion du monde Michael Schumacher.