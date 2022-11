Haas annoncera le sort de Mick Schumacher la semaine prochaine

Le patron de l’équipe, Gunther Steiner, a déclaré samedi que Haas annoncerait sa décision sur l’avenir de Mick Schumacher la semaine prochaine.

Le fils de 23 ans du septuple champion Michael sera en fin de contrat avec Haas après le Grand Prix d’Abu Dhabi qui se terminera la semaine prochaine.

Il a lutté pour la constance cette année et s’est qualifié vendredi 20e et dernier au Grand Prix de Sao Paulo tandis que son coéquipier Kevin Magnussen a remporté sa première pole position et celle de l’équipe lors de la course de sprint de samedi.

“Vous pouvez vous attendre à l’annonce la semaine prochaine”, a déclaré Steiner. “Je ne vous dis pas quel jour car alors tout le monde attendra – ce sera la semaine prochaine.”

German Schumacher a marqué 12 points contre 24 pour Magnussen cette année, mais a souffert d’incohérence, ce qui a conduit à une spéculation prolongée sur son avenir avec l’équipe américaine.

L’expérimenté compatriote allemand Nico Hulkenberg devrait quitter son poste de pilote d’essai et de réserve chez Aston Martin pour lui succéder – et Aston Martin a confirmé cette semaine qu’il recrutait le Belge Stoffel Vandoorne comme réserve pour 2023.

Steiner a dit qu’il avait une certaine sympathie pour Schumacher.

“Je me sentais presque désolé pour lui”, a-t-il déclaré. « Les deux premiers runs ont été très bons, puis avec les pneus secs, il n’a pas pu ressentir. Il a perdu un peu de température (des pneus) lorsque quelques personnes l’ont dépassé, puis il a perdu un peu de confiance.

“Cela reflétait son année, il a eu de bons moments et il en a eu de mauvais.”

