Livewire Sancho est venu aux côtés du nouveau coéquipier de Manchester United Marcus Rashford dans les dernières secondes du temps supplémentaire contre l’Italie, le manager Gareth Southgate présentant la paire dans l’espoir qu’ils se convertiraient de l’endroit dans la fusillade imminente qui aurait pu faire Champion d’Europe d’Angleterre pour la première fois.

Ce plan s’est cruellement retourné contre lui alors que le gardien exceptionnel d’Azzurri Gianluigi Donnarumma a arrêté la frappe de Sancho et a vu l’effort de l’attaquant Rashford frapper un poteau et rouler large, puis sauvé à nouveau de l’impressionnant nouveau venu international Bukayo Saka alors que l’angoisse de l’Angleterre était terminée.

L’Angleterre a ensuite publié une déclaration condamnant le venin raciste envoyé aux trois joueurs, avec des personnalités de premier plan, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson et la ministre de l’Intérieur Priti Patel, évoquant également le vitriol fanatique.

À la veille de son transfert attendu de 100 millions de dollars du club de Bundesliga Borussia Dortmund à United, la sensation Sancho a rompu son silence pour réfléchir à la finale, admettant qu’il « sent toujours un mélange d’émotions. »

« Je voudrais m’excuser auprès de tous mes coéquipiers, du personnel d’entraîneurs et, surtout, des fans que j’ai laissés tomber », le jeune homme de 21 ans a déclaré à ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

« C’est de loin le pire sentiment que j’ai ressenti dans ma carrière. Il est même difficile d’exprimer avec des mots le vrai sentiment, mais il y avait tellement de points positifs à retirer de ce tournoi, même si la défaite fera longtemps.

« Ma première pensée avant d’assister à un match de football est toujours : ‘Comment puis-je aider mon équipe ? Comment vais-je aider ? Comment vais-je marquer ? Comment vais-je créer des occasions ?

« Et c’est exactement ce que je voulais faire avec ce penalty : aider l’équipe. J’étais prêt et confiant pour le prendre : ce sont les moments dont vous rêvez quand vous êtes enfant, c’est pourquoi je joue au football.

« Ce sont les situations de pression dans lesquelles vous voulez être en tant que footballeur. J’ai déjà marqué des penaltys au niveau du club – je les ai pratiqués d’innombrables fois pour le club et le pays. J’ai donc choisi mon coin, mais ce n’était tout simplement pas le cas. censé être cette fois. »

L’Angleterre a émergé avec un énorme crédit après avoir concédé seulement deux buts tout au long du tournoi pour atteindre la finale et presque remporter un premier trophée majeur depuis la Coupe du monde 1966.

« Nous avions tous les mêmes ambitions et objectifs », expliqua Sancho. « Nous voulions ramener le trophée à la maison.

« Ce fut l’un des camps les plus agréables auxquels j’ai participé dans ma carrière jusqu’à présent. L’unité de l’équipe a été inégalée – une vraie famille sur et en dehors du terrain.

« Je ne vais pas prétendre que je n’ai pas vu les abus raciaux que moi et mes frères Marcus et Bukayo avons subis après le match, mais malheureusement, ce n’est pas nouveau.

« En tant que société, nous devons faire mieux et demander des comptes à ces personnes. La haine ne gagnera jamais. À tous les jeunes qui ont subi des abus similaires, gardez la tête haute et continuez à poursuivre le rêve. »

S’exprimant devant le Parlement britannique mercredi, Johnson a insisté sur le fait que les trolls qui envoient des abus raciaux en ligne seraient interdits de matchs. Un homme – identifié par certains rapports comme un entraîneur de 50 ans – a également été arrêté pour avoir ciblé Rashford.

Le prodige de Dortmund Erling Haaland, qui a été lié à un transfert de 150 millions de dollars à Barcelone, au Real Madrid et à Chelsea, a laissé une réponse favorable à Sancho, tout comme le joueur marginal anglais Jesse Lingard et Alphonso Davies, un joueur de large pour les champions allemands du Bayern Munich .

« Magnifiquement dit, Jadon, » a répondu le compte officiel de l’Angleterre. « Nous savons que vous en reviendrez plus fort, cela ne fait aucun doute.

« Gardez la tête haute et soyez fier de jouer votre rôle dans un voyage incroyable pour nous cet été. »

Dortmund et le Belge Axel Witsel ont répondu : « Attention, mon frère. Continue juste à faire ton truc – tu es un joueur incroyable. »

Peu de fans anglais seraient d’accord avec l’évaluation sévère de Sancho, étincelle brillante, de son rôle dans une course à la finale dans laquelle leur équipe a dépassé les attentes, et son talent souvent électrique sera plus visible pour les téléspectateurs dans son pays natal la saison prochaine, qui sera sa première en Premier League après quatre ans en Allemagne.

« Je suis fier de cette équipe d’Angleterre et de la façon dont nous avons uni toute la nation au cours de 18 mois difficiles pour tant de gens », a-t-il ajouté. il a dit.

« Autant que nous voulions gagner le tournoi, nous allons construire et apprendre de cette expérience à l’avenir. Je tiens à dire un grand merci pour tous les messages positifs et l’amour et le soutien qui ont largement dépassé le négatif.

« Ce fut un honneur, comme toujours, de représenter l’Angleterre et de porter le maillot des Trois Lions, et je n’ai aucun doute que nous reviendrons encore plus forts. »